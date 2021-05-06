Huawei випустить власну онлайн-гру

Китайські ЗМІ повідомили, що Huawei почали наймати на роботу розробників для створення масових багатокористувацьких рольових онлайн-ігор (MMORPG).

пише, що Huawei має намір випустити власну гру. Тому компанія шукає фахівців – розробників, дизайнерів, продюсерів, тестерів та ін. Вони повинні вміти працювати з U3D і движком UE4 (Unreal Engine 4). У всіх, хто претендує на роботу в Huawei, має бути не менше п’яти років досвіду в розробці ігор.

Більше подробиць про це немає. Після того, як Huawei потрапила до списку санкцій США, у компанії почалися труднощі з бізнесом. Особливо постраждав смартфонний підрозділ. Нещодавно ЗМІ повідомили, що навіть на батьківщині Huawei в Китаї спорожніли склади зі смартфонами.