15 автомобілів з «вічними» двигунами: легко проїжджають 500 тисяч км

Експерти назвали список автомобілів з «вічними» двигунами. Машини легко проїжджають 500 тис. Км. Про це повідомляє finance.ua з посиланням на Forbes.

Так, одним з головних критеріїв, який багато автомобілістів ставлять на перше місце при виборі авто, є надійність. Нікому не хочеться часто ремонтувати машину, коли запланований довгоочікуваний вікенд або відпустку.

Рейтинг найбільш довговічних автомобілів:

15. Toyota Tacoma

14. Lincoln Navigator

13. Toyota Avalon

12. Honda Odyssey

11. Toyota Tundra

10. Honda Ridgeline

9. GMC Yukon

8. Toyota 4Runner

7. GMC Yukon XL

6. Chevrolet Tahoe

5. Toyota Highlander Hybrid

4. Chevrolet Suburban

3. Ford Expedition

2. Toyota Sequoia

1. Toyota Land Cruiser