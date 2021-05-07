На яку хворобу вказує надмірне потовиділення

Згідно з даними благодійної організації Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, постійне потовиділення вказує на ймовірність хвороби Паркінсона.

Докази медиків опублікувало видання Express.

Симптоми хвороби Паркінсона розвиваються повільно протягом тривалого часу, і можуть бути викликані пошкодженням нервів в головному мозку.

Медики з’ясували, що одним з найбільш поширених ранніх ознак нейродегенеративного стану є підвищене потовиділення, яке не залежить від рухової активності та спекотної погоди.

«Симптоми хвороби Паркінсона різні, деякі з них важко виявити навіть лікарям. Стан може може впливати на мимовільні функції організму. Як ми з’ясували, не можна залишати без уваги підвищене потовиділення, яке триває понад шість місяців», — зазначили фахівці.

Інші загальні ознаки хвороби Паркінсона — це тремор, стійкий гіпертонус м’язів, перший зазвичай починається в руці або передпліччі, що трапляється найчастіше тоді, коли верхня кінцівка розслаблена.

У більшості пацієнтів симптоми починають проявляти себе після після 50 років. У чоловіків ймовірність розвитку захворювання дещо більша, ніж у жінок.

Хвороба Паркінсона має здатність прогресувати, і поступово ці ознаки стають більш вираженими, тому медики рекомендують якомога швидше звернутися за допомогою, якщо ви виявили у себе початкові симптоми хвороби.