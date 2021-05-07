Американська plus-size модель Тесс Голлідей заявила, що страждає на анорексію після боротьби з розладом харчової поведінки, але вже одужує.

Про це пише Page Six.

35-річна модель заявила, що її анорексія є результатом “культури, яка звеличує худорлявість і прирівнює її до гідності”.

“Я страждаю на анорексію і видужую. Мені більше не соромно говорити це вголос. Я – результат культури, яка звеличує худорлявість і прирівнює її до гідності, але тепер я можу написати свою власну розповідь. Я нарешті можу дбати про тіло, яке карала все своє життя, і я нарешті вільна”, – зазначила Голлідей.

Вона вирішила публічно розповісти про свою боротьбу після отримання коментарів відносно зміни її ваги.

“Всім, хто твердить: “Останнім часом ви виглядаєте здоровою” або “Ви схудли, продовжуйте в тому ж дусі!” Стоп! Не треба коментувати мою вагу або сприймати це, як здоров’я”, – заявила модель.

Голлідей, у якої двоє дітей, зізналася, що вона дійсно схудла, але тепер “вперше в житті регулярно годує своє тіло”.

“Для таких людей як я, які намагаються переосмислити наші відносини з нашим тілом і зцілитися, чути коментарі про вагу – це пекельний спуск. Це відкидає нас назад від нашого прогресу – і коли люди, які працюють над собою, бачать, що ви так мені коментуєте, це заподіює біль і їм, а не лише мені”, – додала вона.