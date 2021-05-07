Новый замглавы ГПЗКУ задекларировал гектары земли

Новый заместитель главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Николай Волосянко задекларировал гектары собственной земли и скромную зарплату на прошлом месте работы.

Об этом редакции 368.media стало известно из его декларации.

Николаю Волосянко принадлежат два земельных участка общей площадью 109,2 тыс. кв. м земли в поселке Шевченковское, Днепропетровской области, и жилой дом в Днепре площадью 184,6 кв.м.

Согласно декларации Волосянко не владеет каким-либо автомобилем.

В 2020 году, работая на должности директора Государственного резервного семенного фонда Украины он заработал 217,3 тыс. гривен зарплаты. Также он получил 27,4 тыс. гривен в ГПЗКУ. В свою очередь, его супруга Виктория Волосянко получила в качестве процентов 60,5 тыс. гривен.

В 2019 году зарплата Николая Волосянко составила 231 тыс. гривен в ГП «Государственный резервный семенной фонд Украины».

Супругам Волосянко принадлежат 435 тыс. гривен и 20 тыс. долларов сбережений.