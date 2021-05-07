«Отмыли свыше 2 триллионов рублей, по делу не допрашивались»

Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, теневой банкир № 1 России, человек, который уже много лет ворочает миллиардами «грязных» долларов, Евгений Двоскин официально признан судом банкротом, а его имущество выставлено на торги.

К списку кредиторов Двоскина присоединился Генбанк, которым ранее руководил «теневой банкир». Благодаря усиленной работе Генбанка в Крыму Двоскин получил «звание» «спасителя банковской системы» Крыма и неприкасаемость, несмотря на выведенные из банка миллиарды. Теперь Генбанк требует у «спасителя» 366 млн рублей. Кстати, последним, кто отвечал на запрос о нарушение в деятельности Двоскина в Генбанке, был начальник банковского отдела Управления К ФСБ РФ Кирилл Черкалин, который на днях получил семь.В распоряжении Rucrimninal.info оказалась относительно старая, но очень познавательная справка относительно Двоскина специальной оперативной группы Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД России.

«В ходе оперативного сопровождения уголовных дел, возбужденных СК при МВД России в отношении лиц, причастных к незаконным банковским операциям, связанным с отмыванием, «обналичиванием» и выводом валютных средств за рубеж установлены и задокументирваны ряд организованных преступных сообществ прикрытие которым обеспечивают сотрудники Управления «К», «М», «УСБ» ФСБ России, ДЭБ МВ России, ДСБ МВД России, СК при Генеральной прокуратуре по г. Москве.

Установлено, что за 2006-2007 г.г. организованным преступным сообществом, возглавляемым Мязиным И.Г., Двоскиным Е.В. при проведении незаконных операций использовались банки «Европроминвест», «Белком», «Неман», «Мигрос», «Дисконт», «Антарес», «Рубин», «Новокубанский», «Диамонд», «Пико-Банк», «Сибирский банк экономического развития», «Ярослав банк», «Фалькон», «Альянс», «Интелфинанс», «Китеж» и т.д. (у всех банков отозвана лицензия на основании 115-ФЗ «отмывание денежных средств»). Сумма денежных средств, пропущенная через данные структуры, превышает 2 триллиона рублей. В настоящее время данные лица осуществляют операции с использованием реквизитов «Астраханьпромбанк», «Лакма», «Новых программ кредитования». Ранее в 2006 г. Мязин И.Г. и Двоскин Е.В. осуществляли операции совместно с организованным преступным сообществом, возглавляемым Элбакидзе Д.Э. (кличка «Джуба»), Френкель А.Е., Захаров С.Ю. (кличка «Рыжий»), Куликов А.А., Шкурко Г.С., Белозёров В.П. (кличка «Фламинго», бывший сотрудник ФСНП России, привлекался к уголовной ответственности по ч.1 ст. 303 УК РФ).

Вышеуказанные лица имеют прямое отношение к банкам «Дисконт», «Европроминвест» и другим, а также наиболее осведомлены об убийстве первого заместителя Банка России Козлова. Однако оперативное сопровождение по убийству Козлова обеспечивал заместитель начальника отдела управления «К» ФСБ России Фролов Д. (имеющий устойчивые коррумпированные связи с ОПС Куликова А.А., Мязина И.Г. и Двоскина Е.В.). В связи с этим данные лица даже не допрашивались по уголовному делу Козлова.

В июле 2007 г. по месту проживания следователя СК при МВД России Шатнина Г.А. зафиксирована попытка сотрудников правоохранительных органов получить информацию по адресу.

В результате установлено, что данные сотрудники относятся к Управлению «М» в качестве прикрытия ими были предоставлены удостоверения сотрудников ФСКН России и запрос из ГУВД г. Москвы. По данному факту письмо из СК при МВД России направлялось на имя начальника УСБ ФСКН России. Содействие следственно-оперативной группе МВД России оказывал заместитель начальника УСБ ФСКН России полковник полиции Гевал Ю.Н. В последствии в октябре 2007 г. данный сотрудник арестован по сфабрикованному сотрудниками ФСБ России делу. В настоящее время установлено, что помимо прикрытия контрабанды товаров, должностные лица ФСБ России активно занимались и занимаются «крышеванием» организованных преступных сообществ, занимающихся «обналичиванием», транзитом денежных средств.

Так, с целью уклонения от уголовной ответственности ими организованны мероприятия по дискредитации следственно-оперативной группы, осуществляющей расследование ряда уголовных дел. Более того, должностными лицами Управления «К», «М», 6 службы УСБ ФСБ России осуществляется целенаправленная работа по прикрытию лиц входящих в ОПС. Так, на основании письма должностных лиц 6-й службы УСБ ФСБ России в паспортный стол «Обручева» г. Москвы по оперативному учёту закрыт гражданин Республики Украина Двоскин Е.В., находящийся по линии Интерпола в международном розыске, представляющий интересы ОПГ Иванькова (кличка «Япончик»). Ранее Двоскин неоднократно судим в США. На территории России Двоскин Е.В. легализовался незаконно по фальшивым документам. Паспорт гражданина России им незаконно приобретён в г. Ростов на Дону в ОВД «Октябрьского района» ( паспорт серии ….). В 2005 году с целью полной легализации им подано заявление о краже данного документа в результате через ОВД «Хамовники» им получены паспорта серии ……. все документы аннулированы УФМС Ростова на Дону, УФМС по г. Москве. Паспорта объявлены в федеральный розыск.

В настоящее время данный гражданин, возможно, использует незаконные документы, предоставленные 6 службой УСБ ФСБ России (паспорт гражданина России и заграничный паспорт). Возможно, этой же службой по ЦАБ осуществлено закрытие адреса Мязина И.Г. Мязин И.Г. в 1991 г. привлекался к уголовной ответственности по ч.3 ст. 144 УК РСФСР. Находился 2 года в федеральном розыске. В 1993 году привлечён к уголовной ответственности, год условно. Однако все эти данные были удалены из баз МВД России.

Двоскин с 2000 г. находится в международном розыске по линии НЦБ «Интерпола». Объявлен в розыск по линии ФБР. Фигурирует под фамилией Слускер Е.В. ( обвиняется в мошенничестве и отмывании денежных средств).

Согласно сведений, полученных из Росфинмониторинга паспорт Двоскина фигурирует в ООО «Пеликан». Согласно представленных данных Двоскин является основным учредителем данной организации. Коммерческая деятельность (игровой бизнес). Фирма осуществляла свою деятельность на территории г. Санкт-Петербург, Москва, Иркутск».

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