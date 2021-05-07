«95 квартал» фестивалит в Турции с Сердючкой и Монатиком. За отдых cо звездами туристы выкладывали по 740 тысяч

Товарищи президента Владимира Зеленского, юмористы из студии «Квартал-95» в эти дни в Турции проводят свой традиционный выездной фестиваль «Весело», который обычно происходит на майские праздники.

На этот раз карантинные ограничения и пандемия коронавируса не стали помехой для мероприятия. Хотя в прошлом году заграничные гастроли сорвались из-за эпидемической ситуации в Украине и мире.

Артисты «95 квартала» с 30 апреля до 7 мая поселились в роскошном отеле Hilton Dalaman Sarigerme Resort & Spa 5* De Luxe. Гостиница находится на живописном курорте вблизи города Даламан.

Тут на майских работают и отдыхают популярные украинские артисты, фото: instagram.com

Стандартный номер в сутки тут стоит 5 550 грн на ближайшие даты. Однако туристам, которые захотели отдохнуть и повеселиться со знаменитостями, пришлось раскошелится более существенно. Цена тура для двоих на фестиваль стартовала от 94 000 грн и доходила до 737 000 грн в зависимости от категории комнаты. В стоимость полного пакета услуг входил перелет, проживание, питание по системе ultra all inclusive, медицинская страховка, тест на ковид. И конечно же развлекательная программа: спортивные соревнования и занимательные конкурсы днем, а также выступления топовых артистов по вечерам.

Всего предусмотрено пять концертов: уже выступал «95 квартал», Макс Барских и Монатик. Еще запланирована программа «Женского квартала» и сольник Верки Сердючки, которая стала хедлайнером фестиваля.

Монатик загорал с сыновьями, а Барских видели на пирсе в компании девушек, фото: instagram.com

Украинским артистам удалось совместить работу и отдых. Ведь у них была возможность позагорать перед выступлениями. К примеру, Дмитрий Монатик захватил с собой в Даламан всю семью: жену Ирину и двоих сыновей. Они всюду сопровождали звездного папу — и на пляже, и на репетиции.

Кварталовцы Юрий Ткач и Александр Пикалов с поклонницами, фото: instagram.com

А комики Юрий Ткач и Евгений Кошевой с радостью участвовали в конкурсах и фотографировались с отдыхающими. Туристы без стеснения подходили за автографами и делали селфи с любимыми артистами как во время обеда в ресторане, так и подкараулив у бассейна.

Степан Казанин, Евгений Кошевой и Дмитрий Монатик любезно позируют с туристами, фото: instagram.com