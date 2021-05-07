Шерон Стоун підтримала Ребел Вілсон після її розповіді про безпліддя

Минулих вихідних 41-річна актриса поділилася в своєму Instagram невтішною новиною. Ребел Вілсон зізналася, що після екстремального схуднення вона зіткнулася з несподіваною проблемою, що стосується її репродуктивної системи. Зірка не стала ділитися подробицями, але зазначила, що тепер розуміє жінок, які не можуть мати дітей.

У коментарях Ребел підтримали прихильники і зоряні друзі. «Стикалася з цим неодноразово. Є хороші новини: у мене троє прекрасних синів», – написала Шерон Стоун. 63-річна актриса перенесла кілька викиднів через аутоімунне захворювання. У 2000 році вона всиновила хлопчика на ім’я Роен, а через п’ять років стала мамою для Лерда і Квіна.

Вілсон подякувала всім за теплі слова і підтримку: «Не можу передати, як багато для мене це означає, сьогодні я відчула себе набагато краще… відчула спорідненість, коли мені було дуже самотньо. Спасибі всім”.