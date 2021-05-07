СМИ: «Петров» и «Боширов» работают в Кремле

Российские шпионы Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые больше известны под своими псевдонимами «Руслан Боширов» и «Александр Петров», после разоблачения работают в Кремле.

Об этом рассказал расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев чешскому изданию Novinky.cz.

Грозев говорит, что Петров и Боширов здоровы и сейчас работают в российских государственных службах, потому что после приобретения известности в мировых СМИ больше не могут теперь работать как шпионы.

По словам расследователя, разведчики стали важными представителями Кремля в российских регионах.

При этом Грозев пообещал опубликовать более детальную информацию о дальнейшей судьбе Петрова и Боширова уже в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил российским СМИ, что ничего не знает о новой работе Боширова и Петрова.

При этом спикер Путина сказал, что в Кремле невозможно якобы работать, поскольку он является «историческим зданием», где расположена резиденция президента России и его администрация.