Свежий рейтинг Forbes: Ахметов обогател, а Порошенко выпал из пятерки

Журнал Forbes обнародовал новый рейтинг самых богатых украинцев. Состояние олигарха Рината Ахметова составило 7,6 миллиарда долларов, что на 2,8 миллиарда больше, чем в прошлом году. Зато пятый президент Петр Порошенко покинул пятерку богачей.
Согласно рейтингу, в Украине есть 8 миллиардеров. Еще двое богачей из первой десятки немножко «не дотягивают» до миллиарда.
Список самых богатых украинцев
Ринат Ахметов («Метинвест», ДТЭК) – 7,6 миллиарда долларов.
Виктор Пинчук («Интерпайп») – 2,5 миллиарда;
Константин Жеваго (Ferrexpo) — 2,4 миллиарда;
Игорь Коломойский («Укрнафта») – 1,8 миллиарда;
Геннадий Боголюбов («Укрнафта») – 1,7 миллиарда;
Александр и Галина Гереги («Эпицентр») – 1,7 миллиарда;
Петр Порошенко (Roshen) — 1,4 миллиарда;
Вадим Новинский (Метинвест) – 1,4 миллиарда;
Александр Ярославский (DCH) — 820 миллионов;
Юрий Косюк (МХП) – 780 миллионов.
Новички в рейтинге
За год список обновился на 21%. В него впервые попали 14 участников, а 7 – вернулись. Среди новичков больше всего представителей IT и энергетики.
Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук тоже попал в рейтинг, он занял 12 место. Его состояние журнал оценил в 620 миллионов долларов.