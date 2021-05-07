Свежий рейтинг Forbes: Ахметов обогател, а Порошенко выпал из пятерки

Журнал Forbes обнародовал новый рейтинг самых богатых украинцев. Состояние олигарха Рината Ахметова составило 7,6 миллиарда долларов, что на 2,8 миллиарда больше, чем в прошлом году. Зато пятый президент Петр Порошенко покинул пятерку богачей.

Согласно рейтингу, в Украине есть 8 миллиардеров. Еще двое богачей из первой десятки немножко «не дотягивают» до миллиарда.

Список самых богатых украинцев

Ринат Ахметов («Метинвест», ДТЭК) – 7,6 миллиарда долларов.

Виктор Пинчук («Интерпайп») – 2,5 миллиарда;

Константин Жеваго (Ferrexpo) — 2,4 миллиарда;

Игорь Коломойский («Укрнафта») – 1,8 миллиарда;

Геннадий Боголюбов («Укрнафта») – 1,7 миллиарда;

Александр и Галина Гереги («Эпицентр») – 1,7 миллиарда;

Петр Порошенко (Roshen) — 1,4 миллиарда;

Вадим Новинский (Метинвест) – 1,4 миллиарда;

Александр Ярославский (DCH) — 820 миллионов;

Юрий Косюк (МХП) – 780 миллионов.

Новички в рейтинге

За год список обновился на 21%. В него впервые попали 14 участников, а 7 – вернулись. Среди новичков больше всего представителей IT и энергетики.

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук тоже попал в рейтинг, он занял 12 место. Его состояние журнал оценил в 620 миллионов долларов.