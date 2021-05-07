Дело оппозиционера Тихановского направлено в Верховный суд Белоруссии

Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Верховный суд дело оппозиционера Сергея Тихановского, супруга Светланы Тихановской. Он обвиняется в организации массовых беспорядков в период выборов президента республики в августе 2020 года.

«Для достижения своих целей они (по делу проходят несколько человек. — Ред.) использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов», — говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, Тихановский и другие фигуранты дела с 2019 года начали в интернете призывать население к массовым беспорядкам. Они якобы проводили незаконные массовые мероприятия в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Солигорске, Миорах и других городах республики, на которых «возбуждали вражду».

По информации прокуратуры, в садовом доме Тихановского в Гомельском районе при обыске найдены 900 тысяч долларов, пневматические пистолет и автомат. Ущерб от действий оппозиционера оценен в 3 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 2 млн рублей.