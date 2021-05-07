Песков заявил, что ничего не знает о работе Боширова и Петрова на Кремль

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову ничего не известно о том, что Александр Мишкин и Анатолий Чепига (известные как Боширов и Петров) теперь работают на Кремль. Об этом он заявил .

«Нет, честно говоря, я такой информацией не располагаю. Но в целом в Кремле работать невозможно. Кремль — это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. В нем располагается резиденция президента РФ и подразделение администрации президента. Мне также не известно, что они могут работать в администрации президента. Не думаю, в администрации нет подразделения, который занимается спортивным питанием», — сказал Песков.

Про спортивное питание он упомянул потому, что Боширов и Петров ранее заявляли, что работают в этой сфере.

О том, что предполагаемые агенты российской разведки Боширов и Петров получили повышение и теперь работают представителями Кремля в регионах, изданию Novinky.cz рассказал журналист-расследователь группы Bellingcat Христо Грозев. Он обещал опубликовать более подробные данные позднее.