Роскомнадзор подал в суд на Twitter, Google и Facebook. Им грозят многомиллионные штрафы

Таганский суд Москвы принял шесть административных протоколов к Twitter, по пять протоколов — к Google и Facebook, которым вменяют неудаление запрещенной информации. Даты рассмотрения протоколов.

Как сообщили в суде «Интерфаксу», речь идет о протоколах по части 2 статьи 13.41 КоАП («Неудаление владельцем информационного ресурса в сети „Интернет“ информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена российским законодательством»). За такое нарушение предусмотрены штрафы от 800 тысяч до 4 млн рублей. Если Twitter признают виновным, то компании грозит штраф на общую сумму 24 млн рублей, Google и Facebook — по 20 млн рублей.

Напомним, Twitter уже был оштрафован на несколько миллионов за то, что не удалил призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях, как этого требовал Роскомнадзор. Twitter штрафы обжаловал.

Роскомнадзор 30 апреля сообщил, что чиновники ведомства провели беседу с двумя топ-менеджерами Twitter и напомнили им, что сервис должен удалить всю запрещенную информацию в срок до 15 мая.