Samsung презентує доступного конкурента iPad зі стилусом

Компанія Samsung незабаром повинна презентувати свій новий доступний планшет Galaxy Tab S7 Lite. Модель буде доступною у версіях з Wi-Fi, 4G та 5G. Минулого місяця у Мережі з’явилися рендери 5G-версії Samsung Galaxy Tab S7 Lite у чорному кольорі. Зараз з’явилося зображення планшета у рожевому кольорі, на якому він показаний зі стилусом S-Pen та чохлом Book Cover у відповідному кольорі.

На рендері можна побачити два варіанти кріплення стилуса – один всередині чохла та один назовні, під подвійною основною камерою. На правій грані планшета розташована кнопка включення та качелька регулювання гучності, у той час як роз’єм USB-C та динамік розташовані на нижній грані. На правій рамці розташована фронтальна камера.

За роботу Samsung Galaxy Tab S7 Lite повинен бути відповідальний чіпсет Qualcomm Snapdragon 750G, в парі з яким працює 4 ГБ оперативної пам’яті. У нього буде IPS-дисплей з діагоналлю 12.4 дюйма, роздільна здатність буде складати 2560 х 1600 пікселів. З коробки модель буде поставлятися пыд управлінням операційної системи Android 11 та оболонкою One UI 3.1.

Samsung Galaxy Tab S7 Lite, крім чорного та рожевого, буде доступним у синьому, білому та зеленому кольорах. Очікується, що модель буде презентована у червні цього року за ціною близько 300-400 доларів, як і його попередник.