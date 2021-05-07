Кабаева уже не та. В Сети опубликовали фото располневшей «любовницы» Путина

В Сети опубликовали редкое фото бывшей гимнастки и «медиаменеджера» Алины Кабаевой, которую российские СМИ называют «любовницей» или даже «женой» президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет издание Fine News.

На снимке Кабаева в серо-голубом наряде позировала фотографу с детскими игрушками в руках. Волосы Алина убрала в хвост, а от макияжа почти отказалась, оставив лишь фирменные стрелочки на глазах. Однако с костюмом гимнастка явно прогадала — бесформенный верх визуально сильно полнит Кабаеву и на фото она выглядит явно раздобревшей.

Отметим, что несколько лет назад в жизни Алины был довольно непростой период — уход из спорта, поиски себя в тренерской работе. Тогда Кабаева и набрала лишние килограммы.

В наши дни Алина Кабаева практически не появляется на публике. Гимнастка не афиширует свою жизнь. Известно, что олимпийская чемпионка является председателем совета директоров «Национальной медиа группы» и предпочитает светским выходам деловое общение за закрытыми дверьми.

Нет у Кабаевой и блогов в соцсетях. Из-за этого в интернете появилось множество фан-пабликов, посвященных спортсменке. Народ вспоминает, какой была Алина в разные годы, и делится редкими фотографиями с чемпионкой.