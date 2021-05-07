Итальянец отсудил у Pfizer полмиллиона евро из-за лекарства, вызвавшего игроманию и одержимость сексом

60-летний итальянец отсудил полмиллиона евро у местного филиала фармацевтической компании Pfizer. Причиной разбирательства стало лекарство от болезни Паркинсона, которое наряду с облегчением симптомов принесло одержимость сексом и азартными играми.

Истцом выступил пациент, пострадавший от побочного эффекта препарата Cabaser (каберголин), используемого против симптомов болезни Паркинсона, синдрома беспокойных ног и ещё ряда заболеваний.

Диагноз мужчине поставили в 1999 году, когда ему исполнилось 40 лет. Вскоре после этого лечащий врач прописал ему лекарство. Итальянец принимал Cabaser с 2001 по 2006 годы, прежде чем Pfizer счёл нужным обнародовать информацию о некоторых побочных эффектах этого препарата. Среди них — гиперсексуальность и одержимость азартными играми, которые сам пациент списывал на собственные ментальные проблемы.

«Первые симптомы появились через несколько месяцев после приёма препарата. Я стал чрезмерно сексуально возбужден, затем я начал играть. Я подумал, что сошёл с ума», — рассказал мужчина на суде.

Экспертиза подтвердила, что при регулярном употреблении лекарства могут проявиться именно такие побочные эффекты. Пять лет приёма Cabaser, по признанию истца, «перевернули его жизнь с ног на голову».

Страсть к азартным играм и женщинам заставила его оформить 1802 кредитные карты, после чего он украл €100 000 у своего работодателя, был вынужден уволиться с работы и погряз в долгах. Свои страдания итальянец оценил в €500 000, суд постановил выплатить ему эту компенсацию.

По словам адвоката пострадавшего Рената Амброзио, суд удовлетворил иск ещё в марте 2020 года, однако из-за череды апелляций приговор огласили только сейчас. За это время провели дополнительные экспертизы с участием представителя Pfizer, подтвердившие вину производителя, промедлившего с указанием побочных эффектов препарата.