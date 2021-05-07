В автомобільній індустрії можливий ще один дефіцит

На автомобільну індустрію може очікувати дефіцит шин через недостатню кількість каучуку. Цей матеріал, що добувають з каучукових дерев, які переважно вирощуються в Південно-Східній Азії, зараз важче знайти.

Існує низка причин, але головна з них полягає в тому, що нещодавно його поставки були високими, а через COVID-19 виробники каучуку не мали змоги висаджувати нові дерева. Крім того, ці дерева дозрівають сім років, а ще на них впливають хвороби листя та повені, тому запас падає. Про це повідомляє Bloomberg.

Додавши до цього ще більший попит з боку Китаю, який є найбільшим споживачем природного каучуку у світі,та брак контейнерів для транспортування, можна отримати серйозні проблеми. Вже у лютому ціни на каучук досягли чотирирічного максимуму.

Як повідомляє Car and Driver, на сьогодні виробництво шин працює за планом і поставки гуми залишаються стабільними. Компанія Continental заявила, що наразі не спостерігає “широкомасштабного дефіциту”. Goodyear повідомили подібне, сказавши, що не стикаються з обмеженнями поставок природного каучуку. Проте зазначили, що наприкінці минулого року відчували такі проблеми, але вживали активних заходів, які забезпечували задоволення поставок гуми для їх заводських потреб.

У Bridgestone Americas також заявили, що вони ще не постраждали через дефіцит і їм не довелося зупиняти будь-яке виробництво, але вони стежать за ланцюгом поставок. Там підкреслили, що дотепер попит на комерційні шини залишався високим через пандемію, але навпроти впала потреба в шинах для легкових автомобілів.

Водночас джерело Bloomberg повідомило, що у 2021 році поставки гуми безумовно посилюються. На його думку, поки що далеко до рівня дефіциту мікросхем, але це, безумовно, назріває.