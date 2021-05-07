Операции российских спецслужб — признак их слабости

Шпионаж, нападения, убийства: российские спецслужбы не раз доказывали, что ведут подрывную деятельность на Западе. Однако эксперт по вопросам служб безопасности Кристофер Неринг предлагает сосредоточиться на их слабых сторонах.

Пока 2021 год можно считать годом российских спецслужб — известно о четырех громких операциях за четыре месяца, отмечает DW. В Берлине некий Йенс Ф. (Jens F.), электрик в прошлом в органах безопасности ГДР «Штази», был пойман на продаже планов реконструкции Бундестага сотрудникам посольства России. В Болгарии была разоблачена российская шпионская сеть вокруг бывшего руководителя военной разведки Ивана Илиева. В Италии капитана фрегата Вальтера Биота арестован по подозрению в продаже военной информации россиянам.

В Чехии было установлено, что офицеры ГРУ стояли за взрывами на вооруженных складах во Врбетице в 2014 году. Те же лица могли отравить болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева в 2015 году, а также и бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь в 2018 году. Для отравления было использовано боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок», разработанная еще в советское время.

Генпрокуратура Болгарии связывает ГРУ с четырьмя другими диверсиями против складов оружия компании EMKO, принадлежащей Гебреву. К тому же, российский оппозиционер Алексей Навальный тоже стал объектом отравления нервно-паралитическим веществом в августе 2020 года. Не следует забывать и о кибератаках на немецкий Бундестаг в 2015 и 2020 годах и хакерские нападения на серверы американской ІТ-компании SolarWinds. Поэтому, какие выводы можно сделать из этой активности россиян?

Знакомые методы

Сирия, Ливия, Центральная Азия, Кавказ и, конечно, Украина — российские спецслужбы, прежде всего ГРУ — в состоянии войны. Такие скрытые спецоперации, как во Врбетице, или попытка отравления торговца оружием Гебрева, служат прикрытием российской военной активности. Мишенями этих атак становятся российские оппоненты. В этом смысле Россия, начиная с 2014 года, если не раньше, не останавливается перед совершением дерзких атак на территории стран НАТО.

Подобные операции спецслужб имеют давние традиции. Йенс Ф. в Берлине, Иван Илиев в Софии и Вальтер Биот в Риме — все они занимались классическим шпионажем. Новым здесь является разве то, что эти операции были раскрыты подряд в течение короткого времени.

Здание ГРУ в Москве

Кампании по дезинформации — тоже уже более полувека традиционная часть «репертуара» Москвы, например — запущеный КГБ и «Штази» в 1980 годах слух о том, что СПИД — биологическое оружие, разработанное армией США.

Ликвидация двойных агентов и перебежчиков — тоже традиция, известная еще задолго до дела Скрипалей. ГРУ еще в 1925 году отравило перебежчика Владимира Нестеровича в Майнце.

Более подробный анализ указывает на то, что даже на первый взгляд, новая форма операций спецслужб — кибершпионаж — это тоже, как «молодое вино в мехи ветхие». Эксперт по вопросам кибератак в университете Джонса Хопкинса Томас Рид вообще считает эту деятельность Москвы традиционным шпионажем, саботажем и пропагандой, только в цифровом формате.

Дипломатические представительства издавна использовались ГРУ и другими спецслужбами как ячейки резидентуры для своих шпионских сетей. Главным соблазном выступает денежное вознаграждение, хотя агенты в Германии и Болгарии были связаны и с бывшими коммунистическими спецслужбами этих стран.

Здание ФСБ в Москве

Но если поставленной задачей было убийство или акт саботажа, за выполнение брались группы из элитного, сейчас уже расформированного, подразделения 29155 военной разведки России. К месту назначения они добирались из Москвы, как правило, через третьи страны. Запутанные маршруты, фальшивые паспорта, где имя соответствует настоящему, а дата рождения близка к реальной: эти методы — рудимент советских спецслужб, как и награды и привилегии, путевки на курорты и обещания не оставить агентов и их родных в беде в случае разоблачения или провала.

Ключевая роль человеческого фактора

Россия — одна из ведущих сил глобального кибершпионажа. Однако последние операции российских спецслужб демонстрируют значимость человеческого фактора. Даже хакерские атаки на Бундестаг в 2015-м году достигли своей цели только благодаря человеческой ошибке, ведь для активации зловредной троянской программы необходимо было открыть приложение к электронному письму.

Центральными фигурами шпионажа выступают, как правило, подкупленные лица, «сексоты» с доступом к необходимой информации или ресурсам. Нередко, однако, в беду попадали сами офицеры российских спецслужб. Так, офицеры подразделения 29155 ГРУ ездили в Чехии, Болгарии и Великобритании, используя одни и те же поддельные документы.

На месте отравления Сергея Скрипаля в Солсбери

После попытки отравления в Солсбери в 2018 году Сергея Скрипаля «Новичком», который эти же агенты халатно перемещали во флаконе духов, а потом избавились, выбросив на помойку, привел к смерти Дон Стерджесс — местной бездомной, которая случайно нашла флакон.

Еще один пример. Агент ФСБ Константин Кудрявцев, входивший в команду, ответственный за «заметание следов» «Новичка» после попытки отравления оппозиционера Алексея Навального, сам попал на крючок своей жертвы и рассказал подробности операции, когда Навальный, не разглашая своей настоящей личности, позвонил ему от имени сотрудника органов безопасности. Офицеры ФСБ также не раз нарушали правила секретности, включая частные мобильные телефоны во время операции.

В эпоху социальных сетей, видеонаблюдения и развитых коммуникаций особенно чувствительными стали защита данных и приватности. Однако это касается не только личных данных, но и убийственных тайн спецслужб. Британская команда журналистов-расследователей Bellingcat может похвастаться многими успешными расследованиями.

Фотографии в соцсетях, видеоролики, данные о передвижении и путешествиях — все это позволяет Bellingcat составлять вместе части пазла и реконструировать ход событий и вывести агентов российских спецслужб «на чистую воду».

Именно таким образом мир и узнал об одном из самых секретных подразделений российских спецслужб.

Справка: Кристофер Неринг (Christopher Nehring) преподает историю спецслужб в Университете Потсдама и является академическим директором немецкого Музея шпионажа в Берлине. Его книга «77 крупнейших мифов шпионажа» была опубликована в 2019 году.

Кристофер Неринг, опубликовано в издании DW