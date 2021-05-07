АСВ потребовало с бывших топ-менеджеров Банка ВВБ более 10 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление в Арбитражный суд Севастополя о привлечении 18 контролировавших Банк ВВБ лиц и нескольких юридических лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них 10,15 млрд рублей, говорится в сообщении агентства.

Ответчиками указаны Юрий Бодяев, Ольга Волошина, Елена Григорьева, Анна Глебина, Алексей Демидов, Светлана Демина, Андрей Золотов, Наталья Звягинцева, Валерий Пантин, Людмила Пониделко, Александр Семичев, Анджела Сергеева, Надежда Тимофеева, Евгений Труханов, Ирина Фаминская, Владимир Фридрих, Игорь Щербаков, Гай Юрченко. Среди ответчиков также АО «Инвестиционные технологии», АО «УК «Развитие бизнеса», АО «Авеста» и ООО «Оптиматрейд».

Напомним, у Банка ВВБ лицензия была отозвана 9 апреля 2018 года. ЦБ указывал, что «деятельность руководства ПАО «Банк ВВБ» привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов». Регулятор 12 декабря 2017 года объявил о назначении в ВВБ временной администрации и введении трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов «в связи с неустойчивым финансовым положением кредитной организации». Мораторий был продлен в марте 2018-го. СМИ писали, что Банку ВВБ до отзыва лицензии искали санатора, но безуспешно.

Арбитражный суд Севастополя 16 мая 2018 года признал Банк ВВБ банкротом. Центробанк в июле того же года оценил «дыру» в балансе в 5,7 млрд рублей, а также сообщил о выявлении операций по выводу активов банка.

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