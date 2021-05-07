В метро Рио-де-Жанейро в перестрелке погибли 25 человек

В метрополитене бразильского города Рио-де-Жанейро 6 мая произошла перестрелка, в которой погибли 25 человек и 4 получили ранения.

Как сообщает местный портал G1 со ссылкой на полицию, среди погибших – правоохранитель. Также двое силовиков и двое пассажиров поезда получили ранения.

Отмечается, что перестрелка произошла во время спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в северной части города Жакарезинью.

Правоохранители ликвидировали 24 предполагаемых членов преступной группировки «Красная команда» во время рейдов в трущобах.

Пассажиры метро пострадали, когда поезд проезжал мимо места проведения операции.

По данным СМИ, погибшего офицера зовут Андре Фриас, он скончался от ранения в голову. Пишут, что количество погибших в спецоперации является рекордным с 2016 года, когда начали вести статистику.

Позднее на пресс-конференции руководство полиции объяснило большое количество жертв тем, что предполагаемые преступники убили одного из правоохранителей и покушались на жизни других.

«Они были преступниками, бандитами, торговцами людьми и убийцами, потому что они пытались убить полицейских. У полиции не было другого выбора, кроме как отразить эту несправедливую агрессию», – сказал комиссар Фелипе Кури.

Также он уточнил, что сперва перестрелка происходила в трущобах, а затем продолжилась на путях метро.

Во время спецоперации были изъяты 16 пистолетов, 6 винтовок, пистолет-пулемет, 12 гранат и ружье.