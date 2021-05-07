Следственный комитет провел серию обысков в компании Евроинвест: Березин Андрей Валерьевич получил очередное уголовное дело

В Санкт-Петербурге прошли обыски в офисах инвестиционно-девелоперской компании «Евроинвест». По сведениям источников Kompromat.lv, под следствием оказался основатель предприятия Андрей Березин.

Следственные мероприятия прошли в среду, 6 февраля, в рамках уголовного дела, возбуждённого 7 декабря 2018 года Балтийской таможней по части 2 статьи 193 УК — «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере».

— Как видно из постановлений следствия и суда на производство обысков, предъявленных сотрудникам обыскиваемых организаций, в частности, «Компании Комплит», «Компании Аудитэксперт» и «Евроинвест», сумма выведенных за границу денежных средств составляет более 23 миллионов долларов США, что является особо крупным размером, — говорит источник Kompromat.lv.

Как стало известно Kompromat.lv, проверка была начата несколько лет назад европейскими правоохранительными органами, в частности, Германии и Швейцарии.

— Березин неоднократно попадал в поле зрения полицейских структур Евросоюза и России. Есть информация, что его деньги проходили, в том числе, через латвийские банки. Но связи с первыми лицами Санкт-Петербурга и Ленинградской области позволяли ему избегать внимания правоохранительных органов, — делится подробностями источник Kompromat.lv.

Согласно официальным сведениям, учредителями «Компании Аудитэксперт» являются известные питерские бизнесмены Василий Павлов и Андрей Березин, которые являются постоянными участниками государственно-частного партнерства.

kompromat.lv