Названо необхідну кількість зелені в день, що знижує ризик розвитку серцевих захворювань

Нітрати – це солі азотної кислоти, які впливають на артеріальний тиск. Їх основними джерелами є овочі і зелень. Вважається, що нітрати можуть збільшити кількість оксиду азоту в організмі, а це, в свою чергу, допомагає кровоносним судинам розширюватися, знижуючи кров’яний тиск

Вчені проаналізували дані 50 тис. чоловік і з’ясували, що люди, в раціон яких входили продукти з нітратами, мали нижчий кров’яний тиск. Крім того, у них на 26% був нижчий ризик розвитку серцевих захворювань. Найбагатшими нітратами продуктами є:

– зелень (капуста, рукола, мангольд, шпинат);

– буряк;

– петрушка;

– цибуля-порей;

– селера;

– редиска;

– ріпа.

“Наші результати показали, що, з’їдаючи одну чашку сирих (або півсклянки приготованих) багатих на нітрати овочів кожен день, люди можуть значно знизити ризик серцево-судинних захворювань “, – розповіла лікар Кетрін Бондоне. Вона додала, що ця кількість є оптимальною, тому не варто змушувати себе їсти більше.