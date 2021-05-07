Дочь Ефремова пообещала обнародовать скандальные подробности об отце, но не бесплатно

Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария заявила о готовности рассказать всю правду о своем отце за определенное денежное вознаграждение. Об этом пишут российские СМИ.

Так, 20-летняя дочь актера, которая недавно объявила себя мужчиной и назвалась Сергеем, рассказала, что тяжело пережила инцидент со смертельным ДТП, которое произошло по вине ее отца.

Девушка также заявила о готовности обнародовать подробности ситуации с ее отцом, однако сделает она это не бесплатно.

«Если мне дадут 10 миллионов, но сделаю это скользко. В отличие от адвоката Эльмана Пашаева, предпочитаю действовать изящно. На этом точечка», — сказала она.