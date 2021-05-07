Природные богатства Подмосковья не интересны Воробьеву

Природное богатство Подмосковья – леса – находятся под угрозой. Желающих поживиться торговлей леса – достаточно. Один из них – губернатор-крышевальщик Подмосковья Андрей Воробьев. Он отдает за просто так в аренду близким себе строительным компаниям целые участки особо охраняемых природных территорий.

Грустная судьба ожидает часть Алешкинского леса, расположенного на границах Химкинского городского округа и Москвы. Около пяти гектаров земли от властей региона там получила под застройку компания “Стройинвест”, которая представляет собой прокладку крупного строительного холдинга “Стройпромавтоматика”.

Владелец и гендиректор звенигородского ЗАО Александр Голицын действует нагло, плюет на мнение жителей, занимается строительством, но плодит преимущественно недострои. Такое поведение объясняется умением договариваться с властями. Поднялся бизнесмен при бывшем мэре Звенигорода Леониде Ставицком, а ныне напролом ему помогает лезть нынешняя власть.

Самое интересное, что Голицын сумел добиться отмены планов властей региона по размещению на площадке в Химках двух больничных отделений – инфекционного и стационарного. Распоряжение об этом подписал сам Воробьев. А Химкинская администрация даже изменила Генплан города, да еще и обманывает, что деревья вырубать не будет. Участок леса не включили бы в план застройки, если бы не планировали вырубать деревья. Чем пускать людям пыль в глаза, лучше бы рассказали обо всех недостроях у “Стройинвеста” и “Стройпромавтоматики”.