Гендиректор Росгосцирка Беляков пристроил своего предшественника в Удмуртии

Сергей Беляков, официально назначенный на должность генерального директора Росгосцирка в марте текущего года, приказом оформил своего бывшего начальника Дмитрия Иванова, ранее занимавшего этот пост, главой Государственного цирка Удмуртии.

Дмитрий Иванов, экс-руководитель Минкультуры республики и Росгосцирка, работая в Ижевске, организовал масштабную схему по сдаче в аренду площадей, принадлежащих цирку, под коммерческую деятельность. Нарушив закон, компаньоны стали фигурантами уголовного дела, но смогли уйти от наказания. Позже, находясь на руководящих постах в Росгосцирке, продолжили такую же деятельность в федеральном масштабе.

К скандальному увольнению Иванова приложил руку бывший в то время министром культуры Владимир Мединский. Беляков также не получил повышения. Новый гендиректор Владимир Шемякин продержался на своем месте недолго, видимо, причина его скорого ухода связана с деятельностью его зама – Белякова. Сегодня Беляков находится в сложном положении, несмотря на покровительство со стороны главы Минкульта Ольги Любимовой. Его обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности, отсутствии высшего образования и наличии поддельного диплома. Возможно, это ответный ход со стороны недавно уволенного из-за него Шемякина.