Приходько Борис Вікторович: що хоче приховати кримінальний злочинець з депутатським мандатом?

Одіозний нардеп, який підозрюється в мільярдних розкраданнях та перебуває під слідством, перейнявся чистотою своєї кримінальної біографії. Так нардепу, що перебуває під слідством, не сподобався матеріал, який розставляє по поличкам всю схему злочинної його діяльності. Надаємо матеріал в повному обсязі і найближчим часом відкриємо світло на злочинне минуле та тюремне майбутнє Приходька.

На тлі скандалу про відставку голови Національного банку України, ЗМІ вирішили згадати один з наймасштабніших випадків корупційних діянь у стінах НБУ за часи незалежності.

В 2014 році Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження на екс-заступника голови Національного банку України, який незаконно вивів 2 мільярда гривень.

Ним виявився нині діючий народний депутат Борис Приходько, який обраний у 2019 році по мажоритарному округу №210, що у Чернігівській області. Член Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку та депутатської групи «Довіра».

Тепер розберемось, хто такий недолюстрований й обвинувачений у розкраданні мільярдів Приходько, якому вдалось втекти від кримінальної відповідальності, сховавшись за мандатом нардепа, який дістався йому з боями фізичними і схемами юридичними – у суді та Окружній виборчій комісії.

Всіх накрило Курченком

Знаменита 400-та справа щодо Курченка, точніше, кримінальне провадження №12013220540000400, при розслідуванні якої виплили колишній міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський та належна йому компанія «Бурісма», син екс-віце-президента США Гантер Байден та «гаманець» Порошенка Костянтин Стеценко, колішні голова Нацбанку Валерія Горнтарева та глава Адміністрації Президента Борис Ложкін, заступник Ложкіна Олексій Філатов, адвокат Денис Бугай, банкір Борис Тимонькін та інші достойники, могла б поховати під собою чимало людей. Зокрема, у провадженні №42014000000001715, яке «виросло» зі справи Курченка, йдеться про те, як у лютому 2014 року тодішній перший заступник голови Національного банку України Борис Приходько та керівник ПАТ «Аграрний Фонд» Олександр Кірюк, доки на столичних вулицях чубились платники податків із бюджетниками, поцупили більше двох мільярдів гривень «Аграрного фонду».

Раніше у заявах колишніх генпрокурорів фігурували й посадовці курченківського «Брокбізнесбанку», зокрема голова наглядової ради Денис Бугай: «Приходьком були через «Брокбізнесбанк» і відповідні схеми виведені 2 млрд гривень, і нам треба зараз встановити, на які рахунки пішли гроші. У тому числі ми маємо інформацію, що вони виведені в один із європейських банків», – казав Віталій Ярема, у бутність якого генеральним прокурором України Приходько був затриманий і відправлений до Лук’янівського СІЗО, звідкіля він вийшов у грудні 2014 року під заставу. Проте на сьогодні в справі №753/11924/18, яке розглядає Дарницький райсуд, фігурують у якості обвинувачених виключно Приходько та Кірюк, адже в 2016 році ухвалою Печерського суду прокурор повинен був або прибрати з обвинувального акта посилання на прізвища топ-менеджерів Брокбізнесбанку Олександра Динника та Дениса Бугая, або ж зробити їх обвинуваченими у даному провадженні.

Насправді, головним мозком та двигуном у цій афері із привласнення суми з багатьма нулями був зовсім не Приходько. Ідея, як стверджують злі язики, належала тогочасному заступнику міністра агропромислової політики, нині покійному екс-нардепу Валерію Давиденку, а виконавцями стали вже представники післямайданної влади – екс-голова НБУ Гонтарева та екс-заступник голови АПУ Олексій Філатов. Власне, саме за участь разом з Приходьком у розкраданні грошей Аграрного фонду прокурор Костянтин Кулик повідомив про підозру Гонтаревій та Філатову в березні 2019 року. Але зараз ця справа зникла в нетрях СБУ, куди її передав ще Рябошапка, тому розслідування заблоковано. Тоді ж Гонтаревій Генпрокуратура відправляла повістки з викликом на допит у справі про крадіжку двох «ярдів», при цьому саме Приходько підписував всі документи з боку Нацбанку, що дозволило цю операцію провернути і вкрасти гроші спочатку в Аграрного фонду, а потім у вкладників АТ «Брокбізнесбанк».

Пізніше саме Приходько і Кірюк стали єдиними офірними цапами, оскільки у 2014 році Давиденко був обраний народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка» і став разом з Валерією Гонтаревою та Олексієм Філатовим представниками касти недоторканних. А Приходько та Кірюк по мандату тоді не отримали й попрямували на лаву підсудних.

Мандат як останній прихисток негідників

Схема була проста, як двері. Слідство встановило, що ПАТ «Аграрний фонд» без дозволу Міністерства аграрної політики розмістив кошти на депозитному рахунку «Брокбізнесбанку», а банк витратив ці кошти на власні потреби, що спричинило неможливість повернення депозиту. Саме на рахунках «молодого дарування» Курченка й осіли ці мільярди, які потім швидко були конвертовані у валюту й кудись зникли.

У документах зазначалось: «Напередодні проведення вказаних операцій Кірюк О.Г. разом з Давиденком В.М. зустрічався з Приходьком Б.В. у приміщенні ресторану у місті Києві, де він узгодив з Приходьком Б.В. деталі вказаних операцій».

Що з цієї суми реально отримали Приходько та Кірюк – невідомо.

Судді Дарницького райсуду Києва вже кілька років намагаються розпочати розгляд справи. Приходько ще у липні 2014 року був затриманий Генеральною прокуратурою України. У серпні суд 2014-го обрав Приходьку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і призначив заставу у розмірі 200 млн гривень. У грудні 2014 року Приходько вийшов на волю. А в 2015 році член колегії Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував тексти смс-повідомлень, які отримував голова Київського апеляційного суду Антон Чернушенко із вказівками про необхідний результаті тієї чи іншої справи. Зокрема, смс-повідомлення №250 було із проханням звільнити під домашній арешт Приходько Бориса Вікторовича.

Приходько до останнього бився, аби його справа не потрапила до суду. Його адвокати оскаржували підсудність, клопотали про повернення обвинувального акту і т.д. Справу кілька років «футболили» між судами, доки не була визначена підсудність за Дарницьким районним судом. Це була справжня довга дорога на Дарницю. Справу Приходька у різних іпостасях неодноразово подавали до судів та судові засідання по справах до жодного вироку суду не призвели. Попри те, що суд розглядав справу до того, як Приходько став нардепом.

Спочатку судді брали самовідвід, потім захисники клопотали про повернення обвинувального акту прокурору «у зв’язку із відсутністю у формулюванні обвинувачення місця вчинення злочину», відсутністю «зазначення мотиву та мети вчинення злочину» та іншими причинами.

«Якісна» робота українських прокурорів, наприклад, полягала у тому, що обвинувачення навіть не змогло чітко зазначити, на чию користь присвоювалися 2,069 млрд грн.

А коли, нарешті, у 2019 році Дарницький суд прийняв справу до провадження, Приходько скористався останнім шансом – став боротись за депутатський мандат. При цьому саме через битву на його 210-му окрузі Центральна виборча комісія до останнього дня не могла підбити підсумки минулорічної позачергової виборчої кампанії до Верховної Ради України.

Мандат без Генпрокурора – не броня

Зниклі два мільярди гривень досі так і не повернуто, і ніхто за це не покараний, а Борис Приходько одержав від виборців 210 округу депутатський захист. Виборча кампанія Бориса Приходька пройшла під гаслом #ПриходьКоманда «Приходь! Зробимо їх разом», яка імітувала гасла «Слуги народу», хоча він не був представником «зеленої» команди, а кандидат від партії Зеленського Дмитро Пахомов посів лише третє місце.

Згідно з попереднім підрахунком 100% голосів виборців, Борис Приходько, отримавши голоси 16 438 виборців (21,11%), програвав вибори Сергію Коровченку, який набрав всього на 98 голосів більше (21,23%). ЗМІ повідомляли про блокування роботи виборчих комісій, мітинги та звинувачення у фальсифікації виборів, результати яких ЦВК не змогла встановити до 5 серпня.

Стати народним депутатом Борису Приходьку допомогли рішення Чернігівського окружного адміністративного суду, Шостого апеляційного адмінсуду і ОВК № 210 щодо анулювання результатів голосування на виборчих дільницях № 740243 (в геріатричному пансіонаті), 740309 і 740311. Завдяки цьому Борис Приходько вийшов на перше місце (16 436 голосів; 21,15%), випередивши Сергія Коровченка на 38 голосів (16 398; 21,11%).

Як заявляли чернігівські активісти, «тітушки» Приходька навіть оточили будівлі геріатричного пансіонату і будинок Миколи Шапки, директора цієї установи, з вимогою перерахунку голосів на користь обвинувачуваного в розкраданні державних коштів кандидата. Як писали ЗМІ, Приходько особисто віддавав накази «тітушкам», які готувались до силового захоплення будівлі ОВК в Прилуках, провокуючи поліцію.

Тож, правдами й неправдами, але Приходько став-таки народним обранцем та здобув недоторканність. І тому, щоби продовжився розгляд справи в Дарницькому суді, потрібна була згода Верховної Ради України на притягнення Приходька до кримінальної відповідальності. Прокурори Генеральної прокуратури миттєво підготувати проект подання, але екс-генеральний прокурор Рябошапка, призначений на посаду 28 серпня 2019 року, відмовився його підписувати, оскільки Приходько був партнером по бізнесу вже згаданого покійного нардепа Валерія Давиденка (колишнього народного депутата від БПП).

Власник торговельної марки «Підрахуй», виключений за власним бажанням та волею Арахамії з фракції «Слуга народу», нардеп Антон Поляков восени 2019 року вже збирав підписи за висловлення недовіри Рябошапці. Поляков образився на те, що генпрокурор відмовився вносити подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Приходька.

«Один з депутатів, який фігурує в справі Приходько, «замовив» мене одному з кримінальних авторитетів з приводу того, що пан Рябошапка, скажімо так, від мене відчуває тиск у цій справі», – розповідав журналістам нардеп Поляков. За словами Полякова, інформацію йому повідомив чиновник з Міністерства внутрішніх справ і порекомендував написати заяву про подання держохорони. Поляков каже, що назвав прізвище «нардепа-замовника» президенту Володимиру Зеленському – і той начебто пообіцяв розібратися. Таємничим замовником нібито виявився позафракційний екс-нардеп, обраний тоді по 208 округу Чернігівщини, нині покійний Валерій Давиденко, який був партнером по агробізнесу екс-керівника Офісу Президента Андрія Богдана і який, згідно з фабулою кримінального провадження, придумав аферу з розкраданням грошей Аграрного фонду. Зрозуміло, що чесний і непідкупний Рябошапка, узнавши, про такі обставини, негайно поставив справу Приходька «на гальмо».

«Пан Рябошапка взагалі почав уникати спілкування з депутатами. Звісно, адже як пан Рябошапка може пояснити, що він вже місяць не може підписати готове подання до Верховної Ради на зняття недоторканності з депутата Приходька, який вкрав 2 мільярди гривень з Аграрного фонду України? Це дуже тяжко, – взяти ручку та поставити підпис на поданні, яке, за його ж словами лежить у нього на столі. На мої питання коли він їх підпише він не відповів. Коли я запросив його на засідання Комітету, він не прийшов. І дуже цікавий факт, що після ігнорування паном Рябошапкою своїх службових обов’язків, депутат Приходько, на якого генпрокурор не підписує подання на зняття недоторканності, почав активно голосувати за законопроекти «Слуги Народу», – обурювався нардеп Поляков.

Слухняний «рішала» з Ліхтенштейну

Якщо хтось думає, що Приходько з обранням народим депутатом полишив свою комерційну діяльність і зосередився на роботі законотворця, той глибоко помиляється. Блогери зафіксували листування Бориса Приходька на робочому місці у Раді, де зазначалось: «…на банк в Лихтенштейне мы не платим? Это на ewr ltd компанию с которой мы много получали на…». Сам Приходько сказав, що то до нього звертались у приватному порядку із консультацією, а саме листування він видалив.

Нескладно встановити, що засновниками британської фірми EWR Limited є громадянин Великобританії румунець Олександр Ейсмонт 1972 року народження та громадянин Белізу Джанкарло Еспехо. Типовий офшор. До речі, цей Ейсмонт є ще співзасновником INNOVATIVE COMPOSITE TECHNOLOGIES LTD (інший засновник – британський росіянин Олександр Бугеда, чиї фірми пов’язують із мером Одеси Трухановим). Остання фірма, не виключено, теж може вигулькнути у зв’язку із офшорними справами українських можновладців.

Власне, самого Ейсмонта пов’язують із офшорними фірмами групи Ангерта-Галантерника-Труханова. Тож, кого саме консультував Приходько у Верховній Раді прямо під час засідання, можна здогадатись.

А у лютому 2020 року в чернігівських ЗМІ з’явилась інформація про, що слідче відділення Прилуцького відділу поліції ГУНП у Чернігівській області проводить розслідування за фактом підкупу виборців з боку народного депутата Бориса Приходька. За підтримку кандидатури на парламентських виборах працівник штабу Приходька обіцяв «нагороду» у 250 гривень за голос.

Але такі «дрібниці» Приходьку взагалі не страшні. Фактично, з якихось особистих чи комусь потрібних причин Рябошапка блокував суд над Приходьком. Адже справа була передана до суду ще до того, як Приходько став народним депутатом. Тож навіщо було влаштовувати танці навколо вилучення недоторканності за Конституції, якщо все однаково карають лише тих, кого хоче покарати Офіс президента?

Зараз кримінальне провадження відносно народного депутата може бути зареєстроване лише особисто генеральним прокурором. А як бути з тими провадженнями, які розслідувались і передавались до суду ще до того, як підозрюваний/обвинувачений став народним депутатом? Чи може зараз суд здійснити примусовий привід народного депутата Приходька чи обрати обвинуваченому Приходьку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки він не реагує на повістки? Відповіді, сподіваємось, почуємо вже досить скоро…

І декларація

У своїй декларації нардеп вказав такий дохід за 2019 рік: за основним місцем роботи 521 474 грн, кошти, пов`язані із виконанням депутатських повноважень – 156 778 грн, прибуток від операцій із цінними паперами – 2 316 943 грн, дохід від цінних паперів – 4 908 504 грн. Ще 845 155 нардеп отримав від процентів.

На банківських рахунках Борис Приходько тримає 817 762 гривень, 19 798 євро, 54 579 доларів та 53 086 фунтів стерлінгів. Готівкою має 2 мільйони гривень, 2600000 доларів та 40 тисяч фунтів стерлінгів. Ще один мільйон гривень готівкою має дружина народного обранця.

Депутат, згідно декларації, володіє квартирою у селищі Гаспра, що біля Ялти в Криму площею 104,5 м2, а також земельними ділянками у Броварському рйоні Київської області загальною площею більше 36 га. Його дружина володіє двома квартирами: у Києві (200,4 м2) та Борисполі (61,9 м2), а також земельними ділянками в Обухівському районі Київської області загальною площею більше 21 га.

У Бориса Приходька 8 годинників (у тому числі таких марок як Vacheron Constantin, Breguet та Audemars Piguet), ще 3 – у його дружини, яка володіє також шубою з натурального хутра, сімома каблучками із дорогоцінного металу з дорогоцінним камінням та чотирма парами сережок із дорогоцінного металу. У власності Бориса Приходька є також колекція ікон у кількості 5 одиниць та колекція українського живопису ХХ століття – 15 картин.

У депутата є 2 автомобіля Mercedes-Benz 2011 року випуску. Ще один, але вже 2018 року – у його сина. Дружина пана Приходька володіє такими машинами як Land Rover 2011 року випуску та Toyots Yaris 2001 року.

Олег Бойко