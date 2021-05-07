В Словакии вице-спикер парламента ушел в отставку после похода в кафе в комендантский час

Вице-спикер словацкого парламента Юрай Шелига ушел в отставку из-за того, что нарушил требования комендантского часа, действующие в стране. Об этом сообщает словацкое издание SME.

Шелига вместе со своей коллегой по партии, депутаткой Яной Житнянской, были замечены в кафе после того, как в Словакии уже начал действовать комендантский час с целью препятствования распространению коронавируса.

Отмечается, что согласно сегодняшним правилам, которые действуют в Словакии, заведения общественного питания также не могут обслуживать людей внутри помещений. В стране разрашено работать только летним площадкам. Также заведениям разрешена выдача заказов на вынос.

Оба политика уже извинились за совершенное ими нарушение. При этом Шелига подчеркнул, что подобные деловые встречи следует проводить не в кафе, а в офисе.

На данный момент политиков не исключили из партии. Новых людей на их должности в парламенте также пока еще не назначали.