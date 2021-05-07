Нова технологія Apple допоможе приховати інформацію на вашому екрані від сторонніх очей

Компанія Apple у березні запатентувала цікаву технологію, яка дозволяє особливим чином ховати від сторонніх очей вміст екрану цифрових пристроїв. Ця унікальна технологія може з’явитися у майбутніх iPhone і iPad.

: Phonearena

Компанії Apple погано даються інновації. Вона не поспішає впроваджувати різноманітні оригінальні рішення, які наввипередки намагаються додати до своїх Android-смартфонів інші виробники. Водночас питанням безпеки та конфіденційності купертинівці приділяють уваги значно більше, ніж конкуренти.

Як працює технологія

Мова йде про програмну функцію, яка покладатиметься на дані системи сканування Face ID. Вона буде імітувати застосування поляризаційних плівок, які часто можна побачити на екранах банкоматів.

Іншими словами – тільки людина, яка безпосередньо взаємодіє з пристроєм, зможе побачити інформацію на екрані. Для людей, що знаходяться поруч, зображення на дисплеї буде виглядати зовсім інакше.



Майбутні iPhone зможуть приховувати інформацію на дисплеї від сторонніх / Фото phonearena

Передбачається, що ті, хто дивиться на екран під кутом, побачать на ньому безглуздий текст або спотворене зображення.

Звичайно, на даний момент це лише патент. Однак, враховуючи прагнення Apple до конфіденційності та захисту даних користувача, існує досить велика імовірність побачити таку технологію у майбутніх пристроях компанії.