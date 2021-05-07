Маньяк с Нивок: городская легенда Киева или реальность, которую скрывают

В темное время суток девушкам одним лучше не гулять

В Сети обсуждают некоего маньяка, который орудует на столичных Нивках. Это никого не удивляет, местные парки давно имеют дурную славу – периодически там находят трупы, а на местных жителей нападают. Неспокойно и в соседних парках, больше напоминающих участки дикого леса.

Vesti.ua разобрались, что же происходит на Нивках и стоит ли местным жителям бояться загадочного маньяка.

Сообщения о маньяке

В паблике в Facebook «Нивки радять» местная жительница Анна Билинская опубликовала пост о том, что в парке «Нивки» орудует маньяк. Об этом сообщали в тематических Viber-группах. Якобы женщине удалось убежать от злоумышленника.

Заявление по этому поводу женщина не писала, поэтому полиции об инциденте ничего не известно. Зато сообщение о маньяке с Нивок активно начали обсуждать в Сети. Если верить отдельным блогерам, то местные жители о маньяке начали говорить еще в начале 2020 года.

Встречаются сообщения о том, что в районе Нивок и Сырца регулярно пропадают люди. Якобы около 10 человек убито или пропало без вести в районе парков «Нивки», «Дубки» и Сырецкого.

Тем не менее никаких подтвержденных фактов об орудовании маньяка на Нивках на новостных сайтах или ресурсах ведомств найти не удалось. В полиции свежей информации о нападениях в парке «Нивки» нет, в пресс-службе обещали найти сведения после получения запроса.

Либо это очередная городская легенда, либо же новости появятся тогда, когда жертве не удастся сбежать от маньяка на Нивках. Если, конечно, он не переместится в другое место.

Свежие маньяки

В столице регулярно появляются новости о нападениях на женщин и детей. То один маньяк изнасилует и убьет жертву, то другой при помощи конфет пристает к детям в лифте. В 2010-х все содрогались от истории о троещинском педофиле, а в 2018 Vesti.ua снова писали об изнасиловании ребенка на окраине Киева.

В начале 2020 года в соседнем с Нивками Сырецком парке неизвестный охотился на девушек с ножом в темное время суток. В этом же году к 10 годам заключения приговорили рецидивиста, нападавшего на девушек в Сырецком парке. С октября 2017 года по июль 2018 его жертвами стали минимум шесть женщин.

В октябре 2020 года на ТВ вышел сюжет о так называемом маньяке Алексее Волкове с левого берега Киева. Якобы он калечил и пытался убивать женщин, которые «отказывали ему в любви».

В парке «Нивки» 30 сентября пострадала сотрудница посольства США. Она скончалась в больнице, нашли ее в злополучном парке. Основная версия – убийство. Виновника трагедии не нашли до сих пор.

Ищут также сексуального маньяка, который орудует в Шевченковском и Оболонском районах. Парк «Нивки», к слову, находится в Шевченковском районе.

Страшные истории Нивок

В «Нивках» и соседних парках убийства и изнасилования периодически случались издавна. Страшные происшествия там творились еще во времена СССР.

Исследователь истории Киева Кирилл Степанец рассказал Vesti.ua о том, что свежих новостей о маньяке с Нивок пока еще не слышал, хотя он регулярно проводит экскурсии в данных районах. Степанец вспомнил о других пугающих происшествиях прошлого.

«В 2004 году, к примеру, там изнасиловали и убили мою одноклассницу. В 1970-х в парке «Нивки» убили дочь местного прокурора. Позже в Сырецком парке убили, а затем облили бензином и сожгли сына судьи. Не так давно там нашли труп работницы Шевченковского райотдела МВД. В Сырецком парке, по соседству, нашли тело Ярослава Мазурка», – вспоминает Степанец.

Эксперт отмечает, что в этом районе находятся несколько похожих парков. В них много «диких» участков, мало освещения, по ним не часто гуляют люди, нет никакой инфраструктуры. Кое-где парки похожи на обычный лес. К тому же есть железнодорожный переезд, по которому курсируют грузовые составы и пригородные электрички.

Через парки местные жители часто срезают путь, чтобы скорее добраться домой от станций метро «Нивки» и «Берестейская». Там иногда и случаются «неприятные» встречи.

Местная жительница Надежда Филипповна, проживающая в доме, расположенном впритык к парку «Нивки», рассказала Vesti.ua, что по пути от метро «Берестейская» несколько лет назад на нее пытался напасть мужчина.

«Пытался схватить меня, но я его ударила сумкой и начала ускоряться, удалось от него уйти. С того времени я той дорогой не хожу, только по асфальтированной дороге», – говорит местная жительница.

Совсем не удивительно, что в таких небезопасных парках появляются истории о маньяках. Городским властям нужно подумать об освещении и других элементах безопасности в зонах отдыха, а киевлянам стараться не пересекать опасные участки в одиночестве, чтобы избежать злоумышленников.

vesti.ua