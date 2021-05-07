СМИ: у пенсионерки в Волгограде появились черные пятна после вакцинации «Спутником»

В Волгограде 68-летней женщине с тромбозом, появившемся после вакцинации «Спутник V», провели операцию. Медики вскрыли женщине вену, чтобы разогнать поток застоявшейся крови. Об этом в среду, 5 мая, пишет V1.ru.

Дочь пожилой женщины рассказала, что ее мать уже третью неделю находится в больнице и пока еще продолжает лечение. Ее состояние медленно, но улучшается. «Врачи не говорят прямо, что у мамы случилась беда после прививки, но все же это очень странно, ведь черные пятна появились на ноге на следующий день после вакцинации», — рассказала она журналистам.

Волгоградка Татьяна Литвиненко сделала прививку от коронавируса. На следующий день у пожилой женщины покраснела, а затем почернела стопа, и начались боли. Родственники связали заболевание с вакцинацией. Чиновники считают, что проблема в хроническом заболевании женщины, течение которого было достаточно длительным.

«Женщина имеет хроническое заболевание артериальной системы, которое могло в любой момент вызвать декомпенсацию кровоснабжения. В настоящее время пациентка находится под наблюдением врачей, получает всю необходимую помощь в полном объеме, находится в удовлетворительном состоянии. Отметим, в ходе проведения фармаконадзора в нашей стране не зафиксировано ни одного случая тромбозов, развившихся на фоне вакцинации препаратом „Спутник V“ и ставших следствием его применения», — рассказали в ведомстве.