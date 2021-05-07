В Украине нашли печенье из опасного для здоровья масла: продукцию должны изъять из «АТБ-Маркет»

В Украине в печенье, которое поставлялось в «АТБ-Маркет» и «Форвард-КД», добавляли пальмовое масло с 3-монохлор-1,2-пропандиола (3-MCPD) (вещество, которое не соответствует стандартам безопасности пищевых продуктов). Продукцию должны изъять в течение двух дней.

Об этом говорится в сообщении Госпотребслужбы Киева на официальной странице в Facebook. «Информируем о выявлении 3-монохлор-1,2-пропандиола (3-MCPD) (5138 ug / kg-ppb) в рафинированном пальмовом масле, которое экспортировалась из Федеративной Республики Германия (поставщик: Olenex Edible Oils GmbH, Brake) в республику Польша, где использовалась при изготовлении печенья (производитель: Bogutti Sp. Zoo, Zlotoklos), которое направлено в Украине (получатели ООО «АТБ-Маркет», ул. Александра Поля, 40, г. Днепр, 49000; ООО «Форвард-КД», ул. Сиреневая, 2, г. Львов, 79035)», – отмечают в сообщении.

Согласно закону, если продукты не соответствуют требованиям безопасности, продавец немедленно начинает процедуру изъятия этих пищевых продуктов из обращения в срок не более двух рабочих дней, а также письменно информирует об обнаруженном несоответствии компетентный орган.

В «АТБ» говорят, что сомнительную партию уже изъяли из оборота, а покупатели могут вернуть продукцию в магазин

Как рассказали сотрудники сети супермаркетов, сейчас все партии от польского производителя печенья, в котором нашли нарушение, изъята из оборота. Продукцию отправили на экспертизу в лабораторию Киева. Те украинцы, которые уже успели купить «опасное» печенье, могут вернуть его в магазин.

«Мы оперативно отреагировали на сообщении, что в одной из партий превышен показатель монохлор (3-MCPD). Отозвана с реализации не только та партия, где предположительно использовали это масло, но и все партии этого производителя. Мы отправили продукцию на исследование в лабораторию Киева и ожидаем результатов. Если в других партиях этого производителя не будет обнаружено нарушение показателей, то они вернутся на прилавки, в обратном случаи печенье будет утилизировано», – рассказал в комментарии OBOZREVATEL начальник управления по корпоративным коммуникациям АТБ Сергей Демченко.

В какой продукции нашли нарушения

Как рассказали сотрудники супермаркета, всего в сети по всей стране продавали два вида печенья от Bogutti Sp. Zoo, Zlotoklos. Оба изъяли из оборота (хотя на сайте все еще можно его найти и даже оформить заказ). Судя по информации на странице сети «АТБ-Маркет», украинцам продавали Bogutti Choco-Gutti с апельсиновым кремом и шоколадными дропсами и Bogutti LA GUSTOSA c шоколадным кремом.

Руководитель отдела контроля качества продукции «АТБ-Маркет» рассказала OBOZREVATEL, что продукцию в течение 15-20 минут отозвали с полок. При этом опасным является не печенье, а масло, которое в него добавлялось наряду с другими ингредиентами.

При этом в компании отказались называть, какой из двух видов печенья может быть опасным для здоровья. Компания «Форвард-КД», которая также получила указанное печенье, является официальным дистрибьютером. То есть печенье могло попасть и на прилавки других магазинов. По закону все продавцы обязаны в течение двух дней после оповещения перестать продавать продукцию.