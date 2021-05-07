У київському відділку поліції знайшли мертвою жінку

У київському відділку поліції встановлюють обставини смерті жінки, яку затримали за крадіжку. Жінка перебувала в кімнаті для затриманих сама. Вранці її виявили мертвою.

Як розповіли у поліції, сьогодні вночі до Святошинського управління поліції доставили правопорушницю, яку затримали за крадіжку з магазину.

Жінка, яка не мала постійного місця проживання у столиці, неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Її помістили у кімнаті для затриманих. Скарг на здоров’я від затриманої не надходило.

На місці події працюють лікарі, слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт. Опрацьовують записи із камер спостереження та встановлюють обставини її смерті.