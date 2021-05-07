“Нам дана команда вас прессовать”: как воюют за землю в Украине. Часть 1

Кооператив «Новоселицкий» должен был стать примером успеха, но получилось иначе

Небольшое село в часе езды от Киева. В ясный день небо здесь пронзительно голубого цвета — под стать фасадам кукольной церквушки, а облака настолько красивы и причудливы, что не отвести глаз. Невозможно представить, что на этих тихих улочках, утопающих в цвету вишен и груш, была настоящая бойня — с душераздирающими воплями и кровью. Бойня за землю и за урожай, когда люди, знавшие друг друга всю жизнь, оказались по разные стороны баррикад: одни — безоружные, другие — под протекцией крепких ребят в камуфляже и столичных адвокатов.

Драма, которая может произойти в любом селе в любом конце Украины, если кому-то приглянутся чужие земли.

В апреле 2021-го исполнилось два года со дня событий, которые одни называют рейдерским захватом, другие — своим законным правом. Недавно сюда приезжала Юлия Тимошенко, но пока ни заявления топ-политиков, ни шокирующие сюжеты на общенациональных каналах, ни акции протеста под правительственными зданиями не помогли селянам восстановить справедливость.

Мы пытались связаться с участниками событий, но по телефону они общаться не рискуют — им часто звонят и угрожают. Кроме того, личный опыт научил их не доверять журналистам. Поэтому в первый рабочий день мая мы отправились в Киевскую область.

Что привело благополучное аграрное предприятие к конфликту, кто стоит за захватом его земель и почему оказался бессилен президент Владимир Зеленский — в репортаже Vesti.ua.

История светлого будущего

Сельскохозяйственно-производственный кооператив «Новоселицкий» в селе Ольшанская Новоселица основался в 2004 году, его главой стал Петр Иванович Мовчан. Люди внесли свою землю, но начинать все равно пришлось с нуля. Не было ни техники, ни топлива на посевную.

Сначала в кооперативе было около 50 участников, люди уходили на пенсию, и на 2006-2007 год в основателях в реестре осталось 27 человек.

Лучше не становилось, люди по полгода сидели без зарплаты, уходили искать счастья в других местах.

Со временем ситуация изменилась и дела пошли в гору. Появилась новая техника: комбайн за 3,5 млн гривен, два новых трактора, посевный комплекс, оборудование для мелких работ.

На арендованных 1000 гектаров (около 430 наделов) сеяли разнообразные культуры, экспериментировали. Но обрабатывал кооператив не только арендованную землю, а и собственные огороды арендодателей: помогали с картошкой, засевали участки соей.

В год платили миллионы гривен налогов. Если бы все так работали, то за десять лет Украина могла стать Швейцарией, по дороге в село рассказывает нам внук Петра Мовчана Алексей.

«Люди всем были довольны. Им платили деньги за аренду, давали хлеб. Сеяли то, что нужно было людям: гречку, подсолнечник, всего понемногу, гречку мололи, давали людям гречневую крупу. Из пшеницы делали муку, давали муки людям по 20 килограммов, никого не обижали», — у одного из домов застаем местную жительницу с садовыми инструментами.

При Петре Мовчане в Ольшанской Новоселице появляется очаровательная церковь.

Первые ласточки раздора

В 2016 году бессменный глава кооператива умирает, и на собрании избирают нового руководителя. Им становится сын Петра Мовчана — агроном, замглавы кооператива Николай.

На повестке дня был еще один вопрос: исключение из числа членов кооператива тех, кто давно в нем не работает.

Стоит отметить, что такой пункт среди прочих прописан в уставе предприятия.

В результате прекративших трудовую деятельность членов исключили, зафиксировали изменения в протоколе, а в устав их не внесли.

На осень 2018 года в реестре оставалось 27 членов кооператива (из них два человека умерли), но работали по факту только 12.

«Один из давно уволившихся позвонил отцу и сказал, что под вас копают. Но мы не обратили внимания, не думали, что реестр — это что-то важное. Мы знали, что люди уволены, есть их заявления», — рассказывает Алексей Мовчан.

О том, что существуют черные регистраторы, что правоохранители могут игнорировать нарушения закона, в селе не догадывались.

«Мы знали, что по уставу тот, кто прекратил трудовое участие, не имеет права голоса», — говорит внук основателя кооператива.

Селом начали ходить слухи, что тем, кто уволился, или ушел на пенсию, предлагают по 200 тысяч за голос, а тем, кто еще работает — по 400 тысяч. Если отказывались, то выходили на детей, пытались заставить их повлиять на родителей или друзей.

«Засевающие» утверждали, что имеют отношение к Шамраевскому сахарному заводу, принадлежащему депутату облсовета от Блока Петра Порошенко Леониду Глыняному.

Чтобы защититься от давления, в кооперативе решают наконец-то оформить изменения в уставе официально. Их заверяют у нотариуса, а когда попали на прием к регистратору, оказалось, что на осуществление регистрационных действий «висит» запрет, поскольку протокол, исключающий неработающих членов кооператива, оспорили в суде.

Переворот сельского масштаба

Сейчас в семье Мовчанов полагают, что подкупали селян с одной целью — собрать большинство и переизбрать главу правления, перезаключить договора аренды на подставное предприятие, а затем перевести на него все активы.

«Но из 25 человек они нашли только десять — нет кворума для сборов, нет большинства для принятия решений, поэтому мы не боялись», — продолжает Мовчан-младший.

Они подали апелляцию на запрет регистрационных действий и выиграли дело, поэтому рассчитывали, что наконец-то смогут узаконить исключение уволившихся членов кооператива, но наступило 10 апреля 2019 года — день, изменивший историю СВК «Новоселицкий».

Пока начиналась посевная, в местной школе проходило собрание инициативной группы, на котором избирали нового главу кооператива. «Старого» главу новость застала в поле. Остальным также сообщили по телефону.

«Я была возле тракторов, когда нам звонят из села и говорят, что в школе — собрание. Мы приехали, когда собрание закончилось, нас никто не звал», — говорит соосновательница кооператива Наталия Петровна Федоренко.

«Мы все сорвались, кто на тракторе, кто на чем, и поехали на собрание, но они уже все приняли. Из тех десяти, кого они купили, сидело четыре-пять человек, за других голосовал человек по доверенности», — вспоминает Алексей Мовчан.

У оппозиционеров — другая версия. Утверждают, что были недовольны работой главы предприятия: он незаконно исключал людей, мало платил за аренду паев и довел технику до плачевного состояния. Поэтому собрались и новой главой кооператива избрали давно уволившуюся и успевшую переехать в другое село Наталию Войтенко.

Тем временем тракторную бригаду взяли под охрану люди в форме — на одном из автомобилей, прибывших в село, была наклейка «Айдар». В здании конторы, где хранились все документы, начался штурм.

На руках у штурмующих уже была выписка из реестра о назначении Войтенко. Они выломали первые двери, но не смогли попасть в офис кооператива.

«У меня еще есть полеводческая бригада, я к ним приезжаю, а девочки говорят, в контору кто-то врывается. Я была на мопеде, приезжаю — они уже монтировкой сорвали входные двери и хотели срывать двери в контору. Я заскочила и давай вызывать своих», — эмоции переполняют нашу собеседницу, будто переживает события прошлого заново.

«Мне тычут бумагу, что у нас поменялся глава кооператива, а ни одного действующего члена на собрании не было. Они собрали людей, которые уволились десять лет назад, и так нам поменяли главу колхоза», — поясняет Федоренко.

О Войтенко она высказывается категорично: та жила с ней в одном доме, но затем выстроила дом в другом селе и переехала. «Она была у нас ветврачом, потом ее взяли в отдел кадров, а ее муж стал инженером по технике безопасности. Одиннадцать лет прошло, как она ушла отсюда», — говорит она.

На вопрос, почему на главу выдвинули именно Войтенко, женщина отвечает: ей пояснили, что нормальные люди не согласились.

«Я интересовалась у них, почему из 25 членов кооператива выбрали именно ее, ответом было — мы выбрали из худших лучшую», — цитирует она слова юристов.

Федоренко уверена: Войтенко — пешка, назначенная для галочки. И выбрали ее только потому, что по уставу главой кооператива может быть исключительно его сооснователь. У селян появились подозрения, что за переворотом стоит Татьяна Засуха.

Войско против селян

Всего за один день — 10 апреля 2019 года — скромное население села «выросло» чуть ли не в полтора раза — его заполонили адвокаты из Киева и мускулистые парни в камуфляже.

«Они привезли, наверное, душ сто людей, вооруженных, с автоматами. Они рассчитывали, что отхватят все силой, выдавили двери в сельсовете, но люди как-то ополчились и мы встали стена против стены», — вспоминает местная жительница, она называет себя «дачницей».

«Борьба идет, мы обращаемся во все суды, дело затягивается. Вот так наказали людей, отобрали у них все», — говорит она.

Самостоятельно справиться с «титушками» селяне не могут. Тогда экс-нардеп Игорь Мосийчук организовывает им встречу с советником главы Министерства внутренних дел Михаилом Апостолом и рассказывает о рейдерстве в Верховной Раде.

«А поскольку мы думали, что к этому причастен человек Порошенко, то и Мосийчук говорил о рейдерстве Порошенко», — поясняет Алексей Мовчан.

13 апреля 2019 года в селе появляется полиция и бойцы «Миротворца». У «титушек» изымают оружие, на сайте полиции публикуют фото в стиле боевика: крепкие мужчины, большинство — в черном, лежат лицом в пол.

Не успели селяне с облегчением вздохнуть, как всех задержанных отпускают. Они посменно дежурят в селе, сами живут в соседних Гребинках.

Сейчас Игорь Мосийчук говорит, что рейдерского захвата не было. В комментарии Vesti.ua он пояснил, что в Ольшанской Новоселице идет борьба за власть между своими. Но очевидно неравные силы и дальнейшие события 2019 и 2020 годов идут вразрез с этой версией.

Кровавая жатва

Возле здания конторы — на том самом месте, где произошла одна из первых новоселицких битв и где в конце апреля 2021 года выступала перед селянами Юлия Тимошенко, мы встречаемся с экс-главой кооператива Николаем Мовчаном. Неулыбчивый худощавый мужчина с огрубевшими от работы руками, он хочет рассказать все сразу и часто перескакивает с одного момента на другой.

Вспоминает, что уголовное дело забрали расследовать в областное следственное управление Киева: «Приезжает сюда следователь из Киева, меня допрашивает, был ли я на собрании, допрашивает Наталию Федоренко, Мовчан Елену (она была в кооперативе бухгалтером и является только однофамилицей Мовчанов — ред.), тех, кого вписали в протокол. Как сейчас я помню, он говорит: «Я вас как людей понимаю, но нам дана команда вас прессовать».

Потом было лето и нужно было сеять и собирать урожай, но распорядиться им у отстраненных от дел членов кооператива не было шансов. То, что происходило дальше, не вписывается ни в какую логику. Страшные картины, которые и сейчас — два года спустя — вызывают у их участников на глазах слезы. Были и светлые моменты, к примеру, встреча с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Чем закончились его обещания, почему против пострадавших завели уголовные дела и кого они винят в своих бедах — во второй части репортажа Vesti.ua.

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