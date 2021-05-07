Съешь свою маму: в Испании осудили официанта-каннибала

Альберто Санчес Гомес съел свою мать, разделив трапезу с собакой

В Испании суд присяжных признал виновным 28-летнего Альберто Санчеса Гомеса, ныне безработного официанта. Юноше еще не объявили приговор за убийство и поедание собственной матери. Прокуроры потребовали для него тюремное заключение на 15 лет (и еще пять месяцев за употребление наркотиков), и выплату старшему брату 90 тыс евро как компенсацию за потерю матери. Судья объявит, на какой срок сяжет каннибал, в ближайшие несколько дней.

Парня арестовали в феврале 2019 года. И до последнего момента тянулось следствие и суд. Полиция рассказала, что Гомес во время ссоры задушил свою 68-летнюю мать Соледад а затем расчленил ее тело на множество (говорят, что более тысячи мелких кусочков), чтобы съесть. Тревогу подняла обеспокоенная подруга мамы, которая и обратилась в полицию с заявлением, что не видела Соледад уже целый месяц. Полиция пришла домой к Альберто Санчесу Гомесу, и во время обыска части тела покойной были обнаружены в контейнерах в холодильнике, а кости – в ящиках. При этом голова, руки и сердце убитой лежали на кровати.

Парень сразу признался, что убил свою мать, и что он ел ее вместе с собакой. Гомес использовал столярную пилу и два кухонных ножа, чтобы разрезать тело своей мамы. По его словам, он постоянно слышал голоса (в том числе, когда смотрел телевизор), говорящие ему: «Убей свою маму». Это якобы были голоса соседей, знакомых и знаменитостей. Уже на суде Гомес заявил, что переживал «психотический эпизод», однако шесть женщин и трое мужчин из числа присяжных не поверили ему.

Санчес Гомес до этого подвергался аресту не менее 12 раз, причем именно за жестокое обращение с мамой. Полицейский, дававший показание в суде, говорит, что Гомес не только готовил из матери разные блюда, но иногда и ел ее сырой.