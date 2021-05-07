В США шестиклассница устроила стрельбу в школе — есть раненые

В школе города Ригби в американском штате Айдахо, произошла стрельба. Как сообщает издание The New York Post, шестиклассница в рюкзаке пронесла в учебное заведение пистолет и открыла огонь, ранив двоих детей и одного взрослого сотрудника.

Учеников эвакуировали. 12-летнюю девочку разоружила учительница, которая удерживала ее до приезда полиции. Сообщается, что девочка посещала эту школу, хотя проживала в соседнем городе — Айдахо-Фоллс.

«Я и мой одноклассник были в классе с нашим учителем, мы делали работу, а потом внезапно раздался громкий шум, а затем было еще два громких звука. Потом был крик. Учитель вышел проверить, что происходит, и увидел кровь», — рассказал 12-летний школьник Яндел Родригес.

Полиция пытается выяснить, где девочка взяла огнестрельное оружие, и что побудило ее направить его против своих одноклассников.

Это второй инцидент со стрельбой в школе в истории Айдахо.