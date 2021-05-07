Связанные с партией Зеленского «боты» критиковали Порошенко и Кличко, их уже заблокировали, – Facebook

В соцсети отметили, что в апреле также заблокировали «ботов», якобы связанных с Гройсманом. Украина, по данным Facebook, – один из главных источников «ботоферм».

Социальная сеть Facebook опубликовала апрельский отчет, в котором заявила об удалении 105 аккаунтов, 24 страниц и пяти профилей в Instagram, которые якобы выполняли функцию «ботов» в пользу связанных с партией «Слуга народа» лиц. В отчете отметили, что владельцы акаунтов старались скрыть личность и координацию своих действий, однако их все же удалось вычислить.

Объясняя, какие конкретно нарушения были допущены с этих учетных записей, в соцсети заявили о «скоординированном неаутентичном поведении». «Боты» якобы создавали публикации на украинском и русском языках, связаны они были, в частности, с политикой и коррупцией. Более того, по данным Facebook, с этих страниц публиковался «сатирический контент о COVID-19», а также слова в поддержку «Слуги народа» и одновременно критика в адрес нелояльных команде Зеленского политиков. В соцсети уточнили, что речь, среди прочего, шла о Петре Порошенко и Виталии Кличко.

В отчете говорится, что на рекламу страниц, которые впоследствии были удалены, потратили 210 тысяч долларов.

В качестве примеров нарушений Facebook привел несколько публикаций. На первом примере изображена некая страница под названием «Про головне». Пост содержит ссылку на сайт «Слуги народа», к ней подкреплена подпись, в которой говорится о сотнях отечественных вузах, выдающих диплом о высшем образовании. При этом указывается, что в действительности далеко не все обладатели такого диплома являются специалистами в области права. Далее по тексту депутат от «Слуги народа», глава парламентского подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина рассказывает, как «выйти из сложившейся ситуации».

В качестве еще одного примера приведена публикация на странице под названием «Політична божевільня», где изображен якобы выбрасывающий мусор президент Украины Владимир Зеленский. Картинка подкреплена подписью: «Когда просят вынести мусор и ты вынес каналы [Виктора] Медведчука (нардепа от «ОПЗЖ», – Фокус)».

В еще одной публикации, которая теперь уже размещалась на странице «Геть політику», изображался пятый президент Украины Петр Порошенко, который с сочком в руках гонится за персонажем мультфильма «Том и Джерри» – Томом, крича ему вслед: «Томас!» (отсылка к томосу об автокефалии Православной церкви Украины, на котором Порошенко акцентировал значительное внимание во время президентской гонки в 2019 году).

Сейчас все три вышеупомянутые страницы в поиске Facebook не отображаются.

Согласно отчету, вышеупомянутая украинская «сеть ботов» – не единственная закрытая в апреле. Как и в предыдущем случае, «скоординированное неаутентичное поведение» стало причиной блокировки еще одной «ботофермы», но на сей раз якобы связанной с физическими и юридическими лицами, которые ранее попали под санкции американского Минфина. Речь идет, в частности, о нардепе Андрее Деркаче, политологе Петре Журавле и его новостному ресурсу Begemot.

Здесь речь идет уже о 477 аккаунтах в Facebook, 363 страницах, 35 группах и 29 аккаунтах в Instagram, на продвижение которых потратили 496 тысяч долларов.

В рамках этой «сети ботов», как говорится отчете, присутствовали также учетные записи, связанные с людьми, которые консультируют экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и председателя депутатской группы «Доверие» Олега Кулинича. При этом сетью, по информации Facebook, управляли не менее трех отдельных групп, каждая из которых связана с различными политиками (те же Деркач, Гройсман и Кулинич).

В соцсети отмечают, что стоящие за схемой люди попросту копировали новостной контент из других отечественных изданий и, таким образом, создали сеть, которая состояла из «независимых» сайтов и страниц. Так они продвигали контент, выгодный определенным политикам и подконтрольным им группам.

В отчете обратили внимание на тот факт, что Украина в последние несколько лет является одним из основных источников «скоординированного неаутентичного поведения». При этом, по словам администрации, большинство подобных кампаний все же нацелены на «внутреннего потребителя».

focus.ua