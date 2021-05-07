Осторожно бодяга! Нефтегазовая ассоциация запустила 400 билбордов возле сети АЗК БРСМ Нафта и других недобросовестных АЗС

Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) представила социальную кампанию по противодействию теневому рынку топлива, которая призвана информировать население о последствиях работы «серых» АЗС с помощью билбордов, сообщает пресс-служба НАУ.

Отмечается, что инициатива реализована в рамках Меморандума с правительством о намерениях по созданию благоприятной среды, развитию добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов Украины.

Месседжи и дизайн билбордов были разработаны при участии креативного агентства «Michurin».

На 400 билбордах по стране размещены сообщения о наиболее болезненных последствиях работы «серых» АЗС: «Заправил бодягу — украл кислород. Серые точки не платят на больницы благодаря тебе», «Заправил бодягу — украл бронежилет. Серые точки не платят на армию благодаря тебе», «Заправил бодягу — украл асфальт. Серые точки не платят на дороги благодаря тебе».

«Не только водители испытывают на себе негативные последствия деятельности «серых» АЗС. Кроме продажи некондиционного топлива, так называемой «бодяги», такие АЗС не платят налоги», — говорится в сообщении профильной ассоциации.

Ежегодные потери бюджета Украины от нарушения кассовой дисциплины автозаправочными станциями, по оценкам экспертов, составляют порядка 14,6 млрд. грн, а потери от незаконной деятельности мини-НПЗ, которые не платят акциз, – 3,4 млрд. грн.

В результате армия, больницы, школы, детские сады и другие объекты инфраструктуры городов недополучают огромные средства. Поэтому покупая топливо на «серых» АЗС, автовладельцы не только обрекают себя на дополнительные ремонты своего авто, они становятся соучастниками бюджетного хищения.

«Спрос рождает предложение. Поэтому НАУ считает нужным проинформировать автовладельцев о последствиях их взаимодействия с теневым рынком топлива, а также остальных граждан, которые в результате работы «серых» АЗС недополучают социальные блага», – заявили в ассоциации.

В НАУ уверены, что ликвидация незаконной деятельности на нефтегазовом рынке в стране позволит повысить поступления в государственный и местные бюджеты Украины, обеспечит равные условия ведения бизнеса, будет способствовать развитию отрасли и развитию инфраструктуры населенных пунктов.

Как отметил эксперт Сергей Куюн, посылы, безусловно, правильные: бодяга или топливо без налогов забирает из бюджета деньги на дороги, армию, бьет на по нашему здоровью и по экологии.

Но что такое «Серые АЗС»? Станции БРСМ, МОТТО, Sun Oil и прочие, которые закупают топливо с мини-НПЗ, а лабораторные исследования их топлива показывают массу отклонений от нормативов и содержание запрещенного к использованию в Украине ММА – они внешне очень даже ничего в большинстве своем (не считая Sun Oil), пускай и ужасные внутри. Никакие они не серые, а желтые, оранжевые и т.д. Именно так их видит потребитель. Так о каких «серых точках» речь? Даже если человек вдруг проникнется, решит помогать строить дороги, поддерживать армию и экологию, то как ему понять, как не купить бодягу? Где нельзя заправляться? Такими намеками, товарищи нефтетрейдеры, вы бодягу не поборете. Как первый этап, «серые точки» еще могут проканать, но не более. Ждем новых макетов!

Напомним, по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля во всех регионах Украины возобновилась кампания по борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов. Ожидалось, что отчет о проделанной работе контролирующие органы сделают в середине апреля, однако пока он переносится на неопределенный срок. Между тем, по данным экспертов и участников рынка, видимых изменений в работе мини-НПЗ, нелегальных АЗС и связанных с махинациями схем с наличными не произошло.

Ранее сообщалось, что в Украине наблюдается стремительное расширение теневого рынка нефтепродуктов, что проявляется как в растущих объемах производства на мини-НПЗ, так и в возобновлении деятельности нелегальных заправочных станций.

Консалтинговая группа «А-95» прогнозирует, что из-за нелегального производства нефтепродуктов на мини-НПЗ и нефтебазах, а также из-за нарушений кассовой дисциплины на АЗС государственный бюджет Украины в 2021 г. недополучит более 22 млрд грн акциза и НДС, или на 21% больше, чем в 2020 г..

enkorr.ua