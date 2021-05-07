Дослідники створюють голограми, здатні рухатися в повітрі

Дослідники з BYU (Університет Бріґама Янґа — великий приватний університет, заснований на релігійних та моральних принципах. Університет є найбільшим релігійним університетом у США та один з найбільших за розмірами приватних університетів світу) змогли створити голограми, які дійсно рухаються у просторі. Цей прорив натхненний експонатами з наукової фантастики, а створювані ними сцени описуються як «справжні», за словами провідного дослідника Дена Смоллі. Смоллі зазначає, що в сценах немає нічого згенерованого комп’ютером, а зображення реальні і їх можна побачити під будь-яким кутом в цьому просторі.

Раніше команда розробила так звані дисплеї з оптичними пастками, створювані шляхом уловлювання одиночної частки в повітрі за допомогою лазерного променя. Потім захоплена частка переміщається разом з лазерним променем, залишаючи за собою освітлений лазером шлях, який ширяє в повітрі. Смоллі описує дисплей як «3D-принтер для світла». Останні дослідження команди дозволяють створювати прості анімації прямо в повітрі.

Дослідники проекту кажуть, що розробка прокладає шлях до імерсивного досвіду, дозволяючи людям взаємодіяти з голографічними віртуальними об’єктами, які співіснують в їх безпосередньому просторі. Смоллі каже, що більшість 3D-дисплеїв вимагають, щоб користувачі дивилися на екран, але технологія його команди дозволяє створювати зображення, які плавають нібито у космосі. Він також зазначає, що зображення є фізичними, а не міражами.

Ця технологія відкриває двері для створення яскравого анімованого контенту, що обертається навколо або просто знаходиться поряд з повсякденними фізичними об’єктами. Команда продемонструвала взаємодію між своїми віртуальними зображеннями та людьми, попросивши студента помістити палець у середину об’ємного дисплея. Фігурка, яку вони спроектували, могла рухатися і зістрибувати з пальця.

Нова робота долає обмежуючий фактор оптичної пастки дисплеїв, створеної раніше командою. Цей обмежуючий фактор полягав в тому, що технологія не дозволяла відображати віртуальні зображення, але тепер команда змоделювала віртуальні зображення за допомогою мінливого в часі фону перспективної проекції.