Деньги борца с налоговой коррупцией: главный контролер ГНС Шапошникова удвоила личные сбережения

Тема борьбы с коррупцией становится все более актуальной для налоговых органов. Особенно после того, как недавно через конкурс на должность председателя Государственной налоговой службы протащили Алексея Любченко, и официально утвердили его в должности. О злоупотребления Любченко Dubinsky.ua писал неоднократно.

Тем не менее в ГНС пытаются создавать иллюзию борьбы с коррупцией. Руководство Налоговой даже провело анонимное анкетирование, с целью оценки общественностью уровня коррупции в своих органах. Такие опросы проводятся время от времени.

Например, в 2018 году по инициативе Главного управления внутренней безопасности ГФС проведено интерактивное анкетирование налогоплательщиков, чтобы изучить общее отношение субъектов хозяйственной деятельности к проблемам коррупции. А еще, чтобы выявить распространенность коррупции в органах Государственной фискальной службы.

В результате 45% респондентов ответили, что никогда не сталкивались с проблемными ситуациями при общении с работниками органов ГФС при осуществлении хозяйственной деятельности. На вопрос об уровне коррупции в органах ГФС, 25% респондентов указали на его снижение.

Вроде бы неплохой результат, но общественность мало следит за результатами подобных исследований, и не всегда верит в их достоверность. Больше доверия к персональным отчетам налоговиков об имущественном состоянии в Нацагентство по предупреждению коррупции.

Сегодня Dubinsky.ua изучил декларацию директора Департамента ведомственного контроля Государственной налоговой службы Украины Ольги Шапошниковой. В ее функции входит: осуществление ведомственного контроля за соблюдением требований законодательства, выполнением служебных, должностных обязанностей в аппарате ГНС и ее территориальных органах.

Шапошникова возглавила ведомственный контроль с 2020 года, а до этого она была заместителем начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области, куда она попала в 2016 году. Этому месту предшествовала работа в ГФС Запорожской области.

Согласно декларации в НАПК за 2020 год, Ольга Шапошникова владеет/арендует:

В 2020 году Ольга Шапошникова получила доход в размере 679 тыс. гривен:

Ее дочь Алина Кайдаш заработала 40 тыс. гривен:

При не самых больших доходах на семью из 4 человек, с учетом аренды квартиры в Киеве, Ольга Шапошникова имеет неплохие сбережения: 250 тыс. гривен наличными и 16 тыс. гривен в банке.

Интересно также и то, что в 2019 год наличные сбережения Шапошниковой составляли 120 тыс. гривен. А значит, на 31 декабря 2020 года к ним добавилось еще 130 тыс. гривен.

В целом декларация главного человека в налоговой службе Украины, который занимается ведомственным контролем, достаточно скромная.

Однако все равно сложно представить, как налоговик с месячным окладом 50 тыс. грн, большой семьей и расходами на аренду столичной квартиры, смог удвоить свои личные сбережения за непродолжительное время.

Андрей Пшеничный dubinsky.ua