Мотоциклы, иномарки и прицепы: какие авто задекларировали главы областных таможен

Мы проанализировали, какими транспортными средствами владеют руководители таможен.

Больше всего автомобилей задекларировал глава Одесской таможни Денис Пудрик. В собственности таможенника и его жены есть семь транспортных средств:

А вот глава Полесской таможни Сергей Панчук имеет два автомобиля: Nissan Patrol и Mercedes GLS 350, один самодельный прицеп и одно водное средство RIWA 400.

Подобная декларация и у главы Подольской таможни Юрия Мациборы. В отчетности таможенник задекларировал прицеп Сантей 750-221, Mercedes-Benz B 250 и Volkswagen Amarok.

Единственный среди областных таможенников не подал декларацию глава Галицкой таможни Андрей Колобродов, поскольку его только недавно назначили на должность исполняющего обязанности ‒ 30 марта 2021 года.

Другие таможенники задекларировали по одной или две машины, а есть и те, кто совсем не указал транспортных средств. Например, Михаил Товт, который возглавляет Закарпатскую таможню, а также глава Киевской структуры ‒ Евгения Романчикова. Транспортные средства не задекларировали также Максим Чумаченко, который с 2020 года возглавляет Черноморскую таможню, и Галина Поташникова, которая руководит Департаментом специализированной подготовки и кинологического обеспечения Гостаможслужбы.

slovoidilo.ua