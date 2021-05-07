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«Приветик Лорак с Поляковой», «Я б на вашем месте поправила нос Лорак за такие разговоры». В сети отреагировали на новое фото Брежневой

08.05.2021

Проживающая в России украинская певица и жена продюсера украинско-российской группы Константина Меладзе Вера Брежнева 5 мая в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в обнимку с собакой.

Артистка позирует в белом халате с белым полотенцем на голове, пряча глаза за солнцезащитными очками.

«Не смогла придумать подпись», – написала она под фото. 

«Приветик [Ани] Лорак с [Олей] Поляковой», – предложили свой вариант пользователи сети, вероятно, подразумевая заявление украинских артисток о том, что Константин Меладзе предлагал им сотрудничество, условия которого «лежали в личной плоскости».

«Я б на вашем месте поправила бы нос на лице Ани Лорак за такие разговоры», – отреагировали на публикацию фолловеры.

«Ани Лорак честная и все это понимают. Просто он такой человек. Да и Вера встречалась втайне от его жены, делая вид, что они просто работают. Вот и догнала справедливость», – написали  подписчики.

Брежнева не отреагировала на комментарии пользователей сети на своей странице. Ее супруг также пока не комментирует обвинения в харрасменте в свой адрес.

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