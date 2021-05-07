В Україні стартували офіційні продажі електромобіля BMW iX

Німці оголосили про старт продажу в Україні нового повністю електричного BMW iX.

Майбутні власники можуть забронювати автомобіль вже зараз за передплатою 300 000 грн та отримати свій технологічний флагман до кінця 2021 року.

BMW iX – це нова інтерпретація дизайну, екологічності, задоволення за кермом, універсальності та розкоші. Автомобіль, що створений для руху на електротязі, переосмислює всю концепцію позашляховиків (SAV) і відкриває новий досвід управління, відчуття внутрішнього простору, взаємовідносин між автомобілем і людиною.

Як повідомили AUTOGEEK в дилерському центрі, вартість електромобіля в Україні стартує з відмітки в 100 000 євро.

Потужність версії BMW iX xDrive40 становить понад 300 к.с. Від 0 до 100 км/год

кросовер розганяється приблизно за 6 секунд, а запас ходу на одній зарядці

перевищує 400 км (відповідно до випробувальних стандартів WLTP).

Модифікація BMW iX xDrive50 оснащена силовою установкою потужністю понад 500 к.с., що забезпечує прекрасні динамічні показники – менше 5 секунд від 0 до 100 км/год. Запас ходу складає більше 600 км.

Компонентна база BMW eDrive п’ятого покоління включає в себе електродвигуни, трансмісію, силову електроніку, технологію швидкісної зарядки і високовольтну батарею.

У модифікації BMW iX xDrive40 ємність батареї перевищує 70 кВт⋅год, а гранична потужність зарядки досягає 150 кВт. Енергоємність батареї BMW iX xDrive50 становить понад 100 кВт⋅год, а максимальна потужність зарядки – 200 кВт.

Електричний BMW iX поєднує в собі традиційну спортивну ДНК автомобілів BMW і низьке споживання енергії у своєму сегменті. Прогнозовані показники споживаннявідповідно до випробувальних стандартів WLTP – менше 20 кВт⋅год на 100 км для BMW iX xDrive40 і менш 21 кВт⋅год на 100 км для BMW iX xDrive50.

Інтенсивність рекуперації енергії від гальмування регулюється одним натисканням кнопки. Система може адаптуватися до ситуації на дорозі. Наприклад, режим рекуперації активується при включенні поворотника під час руху накатом і відключається при під’їзді до перехрестя з зеленим сигналом світлофора.

BMW iX оснащується декоративними елементами BMW i Blue у стандартній комплектації. У фірмовому синьому кольорі виконані емблеми BMW на капоті і багажних дверях, окантовка повітроводів на передньому бампері, смуги на порогах та аеродинамічні елементи в нижній частині заднього бампера. Ці дизайнерські акценти впевнено заявляють про екологічно чисту концепцію BMW iX.

Стандартна комплектація BMW iX вже включає в себе легкосплавні колісні диски діаметром 20 дюймів. Опціональні колісні диски Air Performance розміром 21 або 22 дюйма не тільки оптимізовані з точки зору аеродинаміки, але і важать на 15 кг менше стандартних аналогів. Використання аеродинамічних дисків збільшує запас ходу на 15 км.