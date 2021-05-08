Найгірший хліб для здоров’я визначили вчені

Бутерброди з маслом або шинкою, смажений хліб, грінки – ці закуски вкрай популярні. Багато хто знає про наслідки частого вживання хлібобулочних виробів, але не всі здогадуються про справжню шкоду знайомого всім продукту.

За словами фахівців, найбільш небезпечним є білий хліб. Вони розповіли про його основні недоліки.

“Цукор до небес”

Як пише видання EatThisNotThat!, при частому вживанні білого хліба цукор в крові може “злетіти до небес”. Справа в тому, що цей продукт відрізняється високим вмістом вуглеводів і, як наслідок, глікемічним індексом (ГІ). ГІ-це показник того, наскільки різко їжа може підвищити рівень глюкози в організмі. Для порівняння: цільнозерновий хліб має ГІ 53, а продукти з високим вмістом клітковини, такі як нут, – 28. На це вказують дані, опубліковані в журналі Diabetes Care.

Набір ваги

Вживання в їжу більшої кількості продуктів з високим ГІ, таких як білий хліб, призводить до збільшення ваги і підвищення ризику діабету. При цьому більш здорові дієти можуть допомогти знизити масу тіла і контролювати метаболізм глюкози та інсуліну.

Ризик Альцгеймера

Серед 1230 осіб у віці від 70 до 89 років у тих, хто споживав найбільше багатих вуглеводами продуктів, таких як хліб, ймовірність розвитку когнітивних порушень або недоумства була майже вдвічі вище, ніж у тих, хто цього не робив.

Голод

Білий хліб позбавлений насичують макроелементів, які служать для відключення гормонів голоду. Це призводить до постійного бажання їсти.