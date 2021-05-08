Кетрін Зета-Джонс розповіла, як вони з Майклом Дугласом намагалися відмовити дітей від акторської кар’єри

18-річна Керіс і 20-річний Ділан хочуть піти по стопах своїх знаменитих батьків і підкорити Голлівуд. Майкл Дуглас попередив спадкоємців про те, що їхній шлях до успіху буде неминуче супроводжуватися критикою і постійними порівняннями. Актор знає, про що говорить: він почав зніматися в кіно, коли його батько Кірк Дуглас, який пішов з життя рік тому, був на піку популярності після виходу фільму «Спартак».

«Вони вивчають політику і історію в школі, але їх пристрасть – акторська майстерність. Вони ще не займалися цим професійно, але вони хотіли б стати акторами, – розповіла 51-річна Кетрін Зета-Джонс на шоу Дрю Беррімор. – Але, як і Майклу, їм доведеться бути «дітьми тих-то». Сама я ніколи з цим не стикалася, я думала: «Прослуховування? Я в ділі. Якщо вони не візьмуть мене, я знову встану в чергу на кастинг».

«Це непростий шлях, фактично їм доведеться ще більше проявляти себе. Але навіть з таким стримуючим фактором мої діти сказали: «Ні, вибачте, ми все ще хочемо цим зайнятися», – додала актриса.

: bilshe.com