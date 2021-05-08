В Італії за штучне морозиво штрафуватимуть на 10 тисяч євро

Морозиво, або як його там називають джелато, стало одним із гастрономічних символів Італії. Тому уряд серйозно налаштований проти крамничок, які продають штучно збиті або неякісні версії знакового десерту.

Планується, наприклад, штрафувати виробників морозива, які додатково насичують десерт повітрям задля збільшення об’єму або додають желатин, штучні ароматизатори, синтетичні барвники та гідрогенізовані жири.

Якщо законопроект буде прийнятий, єдиними дозволеними інгредієнтами стануть молоко та його похідні, яйця і свіжі фрукти.

Ті, кого зловлять на використанні штучних складників, будуть змушені заплатити штраф у розмірі до 10 000 євро.

В даний час морозиво крафтового виробництва містить від 20 до 30% повітря, що є побічним ефектом енергійного змішування інгредієнтів. У штучних версіях використовується стиснене повітря, тож його вміст може складати до 80% порції.

Стефано Ферраро, який вважається одним із п’ятидесяти найкращих виробників морозива в Італії, говорить, що це визнає та захистить справжніх майстрів джелато від тих, хто використовує заздалегідь приготований лід чи кремові основи та продають повітря замість десерту.

: newfood.media