З’явилися раніше не опубліковані фото Бахмута часів нацистської окупації

У Бахмутський краєзнавчий музей на Донеччині потрапили рідкісні світлини

Як повідомляє Depo.Донбас, зібрала колекцію журналістка “Вільного радіо” Наталя Жукова, яка цікавиться історією міста.

Фотографії, які вдалося зібрати, робили нацистські окупанти під час війни.

“Це моє хобі – відслідковувати, що продається на міжнародних аукціонах, пов’язане з Бахмутом. Найчастіше я знаходжу світлини нашого міста часів Другої світової на аукціоні Ebay. Шукати такі фото треба правильно: в рядок пошуку слід вписувати “Artemowsk” німецькою, інколи “Artemiwsk”, бо продають їх переважно німці. Ось і весь секрет”, – розповідає Жукова.

На деяких кадрах можна побачити спалений БК ім. Мартинова, де потім базувався український театр. На руїнах будівлі німці повісили свої знамена зі свастикою.

“Цікаво, що на звороті кожної фотографії є штампи. Німці воювали “більш комфортно”, і в багатьох були фотоапарати. В їхніх підрозділах навіть були точки, де можна було проявити світлини. Я читала, що найвиразніші фото використовували для нацистської пропаганди у листівках і газетах”, – говорить журналістка.

Фото: “Вільне радіо”.

Придбати подібні фото можна в аукціоністів з Німеччини, Польщі, Бельгії та інших європейських країн. Деякі кадри продаються поодинці, а часом на інтернет-аукціоні можна знайти цілу колекцію рідкісних світлин. На одну з таких бахмутська любителька історії витратила 78 євро.

Купити інші допомогли уродженець Бахмута Давид Тітієвський, який зараз мешкає в Ізраїлі, та співробітник Бахмутського краєзнавчого музею Ігор Корнацький.

“Поодинокі фото коштують в середньому 2-3 євро, а доставка в рази дорожча – до 10 євро. Тому я зазвичай прошу надійну людину в Європі тримати фото в себе, а потім вона їде в Бахмут і віддає їх мені”, – каже краєзнавиця.

6 травня фотографії передали в Бахмутський краєзнавчий музей.

Фото: “Вільне радіо”.