В Армении раскрыли преступную схему, действующую в тюрьмах: задержан «вор в законе» Ш.Ж.

В Армении задержан «вор в законе» Ш.Ж, который организовал и руководил криминальными группировками в УИУ «Нубарашен» и «Армавир», сообщает Генпрокуратура Армении.

Следствие выяснило, что осужденные криминальные авторитеты А.А и К.Х были наделены функциями «смотрящих на зоне». В третьем блоке «Амавира» эти «обязанности» были возложены на криминального авторитета П. Указанные лица занимались организацией сбора средств, в том числе посредством азартных игр, распоряжались незаконной прибылью и координировали деятельность группировки. Они представляли списки «пожертвовавших» задержанному вору в законе Ш.Ж, который и возглавлял весь процесс, получая свою долю от прибыли.

Кроме этого, он поручил «смотрящему» третьего блока УИУ «Амавир» А.А избить другого арестанта, однако он отказался выполнить распоряжение «босса». После этого Ш.Ж, решил сменить «смотрящего» А.А. и поручил К.Х найти надежного человека.

«Смотрящий» шестого блока «Амавир» А.Б․ предложил кандидатуру П. Последний временно взял на себя функции «смотрящего» и в течение 20 дней трижды раздавал «грев» в виде еды, сигарет и прочего․ Также он поручил арестантам спровоцировать беспорядки в учреждении.