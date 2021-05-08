Директор “Кировоградгаза” сбежал от тюрьмы

Национальная полиция Украины объявила в розыск бывшего директора дочернего предприятия «Центргаз» ОАО «Кировоградгаз» Константина Старовойта, которого Высший антикоррупционный суд приговорил к 8 годам лишения свободы.

Соответствующая информация обнародована в розыскном учете Министерства внутренних дел, сообщает «Слово и дело».

Как указывается в учете, датой исчезновения Старовойта указали 10 февраля, а основанием – уклонение осужденным от исполнения приговора суда.

Напомним, 6 августа 2020 года ВАКС признал виновным бывшего директора дочернего предприятия «Центргаз» ОАО «Кировоградгаз» Константина Старовойта в растрате 8,6 миллиона гривен. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с запретом занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций, в течение 3 лет с конфискацией части имущества. Так, ВАКС конфисковал автомобиль Старовойта Kia Optima 2012 выпуска. Кроме того, судья вернул ДП «Центргаз» 8,6 млн грн, которые находятся на счете «Нафтогазгруп «Деметра» и были арестованы. Позже апелляционная палата ВАКС оставила этот приговор без изменений.

По версии следствия, в 2017 году Старовойт перед своим увольнением с занимаемой должности, умышленно заключил с одним из субъектов хозяйствования договор купли-продажи газа на условиях, которые обеспечили растрату средств возглавляемого им предприятия. Так, он обеспечил создание искусственной кредиторской задолженности перед контрагентом, что стало основанием для взыскания с предприятия 8,6 млн грн предоплаты по договору купли-продажи газа, как пени за невыполнение договорных условий.

В июне НАБУ сообщило о подозрении Старовойту. После этого САП передала это дело в суд.