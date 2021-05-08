Директор ГП «Южгипрошахт» пытался украсть 7 миллионов гривен

Высший антикоррупционный суд определил 567 500 грн залога в качестве меры пресечения бывшему директору государственного предприятия «Южгипрошахт», а ныне руководителю государственного комбината «Планета» Юрию Севастьянову, которого НАБУ и САП подозревают в законченном покушении на завладение 7 млн грн.

Такое решение 5 мая приняла следственная судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Ходатайство детектива о применении меры пресечения – удовлетворить частично. Выбрать подозреваемому (Юрию Севастьянову – ред.) меру пресечения в виде залога – 250 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 567 500 грн», – говорится в решении.

Следствие установило, что в ноябре 2018 года, будучи знакомыми с планируемой реорганизацией ГП «Южгипрошахт» путем его присоединения к «Национальной угольной компании», и.о. директора ГП Юрий Севастьянов в сговоре со своим заместителем Александром Татаркиным создали искусственную задолженность госпредприятия в 7 млн грн перед частной компанией, возглавляемой ранее заместителем директора ГП (до назначения на должность заместителя). Речь идет об ООО «Лимитед Эдишн».

Договоры о предоставлении услуг заключили «задним числом», чтобы создать видимость того, что Татаркин подписал их как директор фирмы «Лимитед Эдишн», хотя на самом деле на момент фактического заключения уже занимал должность в госпредприятии.

В дальнейшем Севастьянов и Татаркин, используя с нарушением законодательства вексельную схему расчета, пытались незаконно получить 7 млн грн. Следствие считает, что подозреваемые совершили все необходимые действия для завладения этими средствами. Однако закончить преступление они не смогли по независящим от них обстоятельствам: соответствующее исполнительное производство о взыскании 7 млн грн остановлено.

Напомним, ВАКС назначил домашний арест экс-замдиректора ГП «Южгипрошахт» Татаркину.