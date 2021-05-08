Евгений Милюхин и Наталья Черкашина: что известно о главных организаторах Николаевской финансовой пирамиды VikSsi

Вот интересный вопрос: почему наш народ, несмотря на печальный опыт на примере 90-х, а именно, МММ от Мавроди, продолжает вестись на «перспективные» предложения о заоблачных заработках? Хотя вопрос скорее риторический… Что известно о всеукраинской финансовой пирамиде VikSsi, а также об ее Николаевских организаторах Евгении Милюхине и Наталье Черкашиной? Когда мошенники исчезли и почему столько народа «повелось» на эту тему… И… неужели мошенники продолжают дурить людей под новым брендом???

Что известно о финансовой пирамиде VikSsi

В 2016-м году СМИ запестрели заголовками о том, что рухнула очередная пафосная финансовая пирамида, в которую люди доверчиво вкладывали свои деньги. На этот раз речь шла об афере под довольно глупым названием «VikSsi», корни которой шли из Николаева. Вот, вы бы повелись на «аля-перспективную» возможность обогатиться с таким неймингом? Согласитесь, вопрос весьма спорный… Но, факт остается фактом, народ на эту тему вёлся и вкладывал тысячи баксов в это бездонное «корыто».

Меньше чем за полгода данная пирамида успела обзавестись 40 тысячами пользователей.

Как работала пирамида

Суть схематоза состояла в том, что этой конторе люди выплачивали тысячи зеленых за то, чтобы в итоге зарабатывать деньги на просмотрах страниц в глобальной паутине, ну, то есть, в Интернете.

Итак, как это работало?

Отметим, что на первых порах хозяева финансовой пирамиды VikSsi исправно выплачивали денежки своим вкладчикам-клиентам-работникам.

Подробнее о пирамиде – смотрите в видео ПН TV.

И не только:

А вот комментарии и отзывы…

Когда система «сломалась» и правда выплыла наружу

Но, как говорится, уже в ноябре 2016-го товарищи-аферисты Евгений Милюхин и Наталья Черкашина, стоящие во главе пирамиды, показали свое «настоящее лицо». Буквально сразу после разрешения открывать профили на сотни, а то и тысячи баксов, система начала сбоить. Многие вкладчики, которые до этого исправно получали денежки, с нетерпением и радостью ждали 26-го ноября. Но, день «ЧЕ» внезапно перенесли на первые числа декабря… Только вот и здесь не сложилось. В итоге, главари-аферисты попросту пропали… С деньгами своих вкладчиков!… Без комментариев!

После исчезновения мошенников-руководителей, работница администрации ООО «ВикСси» Ольга Козинец написала в соцсети: «Уважаемые пользователи! Вчера вечером (11 декабря 2016 года) скрылись фактические директора и учредители ООО «ВикСси», а именно Милюхин Евгений и Черкашина Наталья. Пользователями уже направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы об их розыске. По этой причине временно приостановлены выплаты. Всем, кто имеет информацию о местонахождении данных особ, просим незамедлительно сообщить администрации ВикСси или в Центральный РО УМВДУ в Николаевской области».

К слову, сейчас сайт не работает… Что вполне ожидаемо…

Как рассказали тогда правоохранители Николаевщины, пострадавшие от этой финансовой пирамиды уже начали писать заявления по поводу крупного мошенничества. В итоге, полиция возбудила уголовное дело по ч.3, ст.190 Уголовного Кодекса Украины.

Кстати, помимо данной пирамиды у директора Евгения Милюхина, сбежавшего с баблом, ранее была в Николаеве еще одна подобная компания, занимающаяся продажей биткоинов.

Добавим, что филиалы VikSsi-пирамиды были не только в Николаеве, а, по сути, они рассредоточены по всей стране.

Посему, это афера всеукраинского масштаба, а обманутых украинцев – целое множество.

Обыски у организаторов финансовой пирамиды VikSsi

Отметим, что реальный обыск провели лишь спустя четыре месяца после «пропажи» организаторов пирамиды. 30 марта 2017-го спецназом и Николаевской нацполицией были проведены обыски у главарей этой пирамиды.

Как прокомментировали правоохранители, злоумышленники, чтобы одурачить своих вкладчиков, проводили завлекающие презентации, рассказывая об успешной «империи» ВикСси. А благодаря тому, что они на начальном этапе действительно выплачивали «проценты», то этот факт им позволил завлечь в свои сети множество доверчивых граждан, которые теперь не могут вернуть свои деньги.

В ходе обысков у причастных лиц к организации масштабной аферы были изъяты финансово-хозяйственные документы, техника и другие материалы, доказывающие их преступные действия.

Кстати, обыски проводились также и у бывших работников СБУ Николаевщины, в том числе, и у полковника Сергея Козореза, которого подозревали в организации данной пирамиды и мошеннической группы.

Евгений Милюхин: что известно о главном махинаторе и организаторе пирамиды ВикСси

Главного афериста, пропавшего с баблом, Евгения Милюхина объявили в розыск 15.05.2017.

Как сообщали правоохранители, санкции, которые инкриминируются Милюхину, тянут на лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Согласно данным открытого информационного ресурса OpenData, товарища убрали из списка розыска 17.02.2020…

Так, только по состоянию на 13.04.2017 в полицию обратилось 87 пострадавших от финансовой пирамиды ВикСси. К примеру, одного из заявителей обманули на 30 000 баксов.

Среди пострадавших есть даже бывшие СБУшники…. Повелись…

OpenData: у Милюхина 10 судебных дел, розыск… и куча сомнительных компаний

Если посмотреть данные ресурса ОпенДата, то увидим следующую картину.

За Милюхиным числится две компании:

— ТОВ «ЛАКІ ЛАЙН» – компания с миллионным статусным капиталом. 8 санкционных списков. Владелец и бенецифиар был в национальном розыске, аферист. И, внимание, компания активна и работает…

— ТОВ «СПАРТА ЕФЕК» – компания со статусным фондом в 210 тысяч гривен. 8 санкционных списков. Совладелец и бенецифиар Милюхин находился в национальном розыске на протяжении не одного года, аферист. И, снова, компания активна и работает…

— ФОП – не актуальный.

5 компаний, где Милюхин числится владельцем. Обратите внимание, что в двух из них — руководитель некая Черкашина Наталья, которая также является одним из главарей финансовой пирамиды ВикСси…

Подробнее об этих двух компаниях, где руководит аферистка пирамиды Черкашина

— ТОВ «ШОСТИЙ ЕЛЕМЕНТ» – статусный капитал – сотня тысяч гривен. А обратили внимание на дату регистрации компании? По сути, свежачок…. А как же судебные разбирательства в связи с грандиозной аферой – финансовой пирамидой ВикСси???

И, внезапно ли? Бенефициары и владельцы компании — аферисты Милюхин и Черкашина, как говорится, 50 на 50.

Ну, и, ясное дело, 8 санкционных списков – стабильно.

— ТОВ «АЙТІ КОМПАНІ» — статусный капитал такой же и составляет 100 000 гривен. А обратили внимание на дату регистрации компании? Она такая же!!! 27.02.2020! Случайность? Не думаем!

Дальше – по накатанной схеме. 50 на 50. Бенефициары – владельцы. И «бонусом» — участие в 8 санкционных списках.

Товарищи-мошенники Милюхин и Черкашина задумали новую аферу? Или это случайное совпадение? Что-то как-то сомнения берут…

Что известно о соучастнице и соорганизаторе финансовой пирамиды ВикСси Наталье Черкашиной

По данным открытого реестра ОпенДата о Черкашиной известно сделующее:

…4 компании…

… 3 ФОПа…

… 4 компании, где Наталья Черкашина выступает бывшим владельцем…

… в одной компании – она бывший директор…

… ну, а также Черкашина числится в пяти судебных делах…

Как-то ситуация в этой грандиозной афере всеукраинского масштаба, несмотря на то, что начало финансовая пирамида VikSsi берет в Николаеве, настораживает… По факту видим, что главные организаторы-мошенники, а именно, Евгений Милюхин и Наталья Черкашина, не наказаны… Информации за последнее время ноль… Тема аферы затихла… Но при этом, аферисты в прошлом году уже успели зарегистрировать на двоих, как минимум две свеженьких конторы… Для чего? Для новой пирамиды? Вопрос открытый…

В общем, тема разговора не закрыта. Скоро продолжим…